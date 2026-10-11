La Granja VIP 2026: ¿Quiénes son los nominados y cómo van las votaciones hoy 11 de octubre?

La Granja VIP 2026 llega a su quinta eliminación este 11 de octubre con seis nominados. Conoce quién podría salir, cómo van las votaciones y dónde ver la gala en vivo

Eliminación La Granja VIP hoy 11 de octubre | @lagranjavipmx

La Granja VIP 2026 llega a su quinta gala de eliminación este domingo 11 de octubre, con seis participantes en riesgo de abandonar la competencia. Después de una semana de nominaciones, enfrentamientos y cambios en las estrategias, el público tendrá la última palabra para decidir quién permanece en el reality de TV Azteca.

La segunda temporada, que comenzó el pasado 6 de septiembre, reúne a personalidades del espectáculo, las redes sociales y el deporte. La convivencia, las alianzas y las decisiones durante las pruebas han modificado las nominaciones, por lo que varios concursantes que parecían fuera de peligro terminaron en la lista de posibles eliminados.

El Viernes de Traición del 9 de octubre cambió la tabla definitiva de nominados, después de que Ivonne Montero utilizara su beneficio para salvar a Natalia Alcocer y enviar a Mónica Escobedo a la zona de riesgo. Por su parte, Azalia Ojeda ejerció un poder adicional que provocó la nominación de Rafael Mercadante.

Con la gala de eliminación programada para las 20:00 horas, tiempo del centro de México, la atención se concentra en las votaciones del público. Aunque circulan encuestas que anticipan quién podría salir, los porcentajes oficiales no se han revelado y el resultado se conocerá durante la transmisión de este domingo.

¿Quiénes están nominados y quién podría salir de La Granja VIP 2026 hoy domingo 11 de octubre?

La lista definitiva de nominados para la quinta eliminación de La Granja VIP 2026 está integrada por Pimpinela Escarlata, Julio Camejo, Mónica Escobedo, Rafael Mercadante, Pascal Nadaud y Kevyn Contreras, conocido como “Bicolor”. Los seis dependen del respaldo de los televidentes para conservar su lugar en la competencia.

Pimpinela Escarlata fue la primera persona nominada de la semana, después de recibir el Legado de Kenny Avilés, quien abandonó el programa el domingo 4 de octubre. Posteriormente, la Asamblea y las dinámicas de Salvación y Traición modificaron la tabla, mientras que Kevyn Contreras quedó nominado por una sanción.

Uno de los movimientos que cambió el panorama ocurrió cuando Ivonne Montero salvó a Natalia Alcocer y nominó a Mónica Escobedo. Además, Azalia Ojeda utilizó el beneficio de la Manzana de la Tentación, adquirido a cambio de 10 mil pesos del presupuesto semanal, para incorporar a Rafael Mercadante a la lista.

De acuerdo con las encuestas independientes más recientes, Mónica Escobedo y Julio Camejo aparecen entre los participantes con mayor riesgo de eliminación. Sin embargo, estas estimaciones no garantizan su salida, pues únicamente los votos registrados en las plataformas oficiales determinarán quién se convierte en el quinto eliminado.

¿Cómo van las votaciones hoy domingo 11 de octubre en La Granja VIP 2026?

Aunque TV Azteca no ha publicado porcentajes oficiales en tiempo real, una encuesta independiente de la página de entretenimiento Vaya Vaya Del sábado 10 de octubre, permite conocer las tendencias entre los seguidores del programa.

Encuesta no oficial publicada el 10 de octubre de 2026

Kevyn ‘Bicolor’ Contreras 20%

Pascal Nadaud 20%

Pimpinela Escarlata 20%

Rafael Mercadante 18%

Julio Camejo13%

Mónica Escobedo 9%

Kevyn Contreras, Pascal Nadaud y Pimpinela Escarlata encabezan la encuesta con 20% cada uno, seguidos por Rafael Mercadante con 18%. En las últimas posiciones aparecen Julio Camejo con 13% y Mónica Escobedo con 9%, quien podría convertirse en la quinta eliminada si esa tendencia se reprodujera en la votación oficial.

No obstante, las encuestas de redes sociales no representan el conteo de votos de La Granja VIP. Los resultados pueden cambiar antes del cierre, previsto para la gala de este domingo 11 de octubre. Adal Ramones anunciará durante la emisión cuándo termina el periodo de votación, sin que exista una hora límite establecida previamente.

Para participar, los espectadores deben ingresar al portal oficial de votaciones de TV Azteca, seleccionar al nominado que desean salvar y confirmar sus votos. Cada usuario dispone de 10 votos diarios, que puede otorgar a una sola persona o distribuir entre varios concursantes. También existe la posibilidad de conseguir votos adicionales mediante las opciones que habilite la plataforma, como iniciar sesión o reproducir un video.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo el 24/7, las galas y las nominaciones? TV y streaming

La quinta gala de eliminación de La Granja VIP se transmitirá este domingo 11 de octubre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca UNO. La emisión también estará disponible gratuitamente en el sitio oficial de TV Azteca y en la aplicación TV Azteca En Vivo, donde los espectadores podrán conocer al participante eliminado.

Para quienes desean seguir la convivencia dentro del rancho, Disney+ ofrece la transmisión 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada. A través de este servicio de streaming, los suscriptores pueden observar las actividades de los participantes, las conversaciones y las situaciones que ocurren fuera de las galas de televisión.

Las galas de lunes a viernes comienzan a las 20:30 horas, por Azteca UNO y sus plataformas digitales. El calendario incluye la prueba del Capataz los lunes, el Duelo de Nominación los martes, la Asamblea los miércoles, la Salvación los jueves y la Traición los viernes. Finalmente, cada domingo se celebra la gala en la que el público decide quién abandona la competencia.

La conducción está a cargo de Adal Ramones, acompañado por Kristal Silva, mientras que el panel de críticos incluye a Ferka, Flor Rubio, Linet Puente, Rey Grupero y Alfredo Adame. El nombre del quinto eliminado de La Granja VIP 2026 se conocerá durante la emisión de este domingo, una vez que concluya la votación oficial.