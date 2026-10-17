¿Quién sale eliminado de Exatlón México este domingo 18 de octubre y dónde ver en vivo?

La décima temporada suma ocho bajas, incluida la salida de Ella Bucio por lesión; los equipos rojo y azul enfrentarán otra prueba decisiva

¿Quién sale de Exatlón México el 18 de octubre? | @ExatlonMx

Exatlón México 2026 se prepara para una nueva jornada de eliminación este domingo 18 de octubre, cuando uno de los participantes tendrá que despedirse de las playas de República Dominicana. La décima temporada del reality deportivo de TV Azteca continúa con los enfrentamientos entre los equipos rojo y azul, mientras las filtraciones en redes sociales han provocado dudas sobre la identidad del próximo atleta que abandonará la competencia.

El programa conducido por Antonio Rosique llega a su octava semana con varios cambios en la conformación de los equipos. Hasta el momento, seis participantes han quedado eliminados en duelos directos durante las primeras seis semanas, a los que se sumó Natalia Rojas el pasado 11 de octubre. Además, Ella Bucio tuvo que abandonar el programa por una lesión, situación que modificó el número de competidores disponibles para las siguientes pruebas.

Exatlón México: ¿Quién es el eliminado de este domingo? Se filtró un nombre

En las últimas horas comenzaron a circular versiones sobre el supuesto eliminado del domingo 18 de octubre. Aunque distintos espacios especializados en Exatlón México han difundido rumores sobre el resultado de la competencia, no ha sido posible corroborar el nombre señalado en la filtración, por lo que ninguna de estas versiones debe considerarse definitiva antes de la transmisión del programa.

Eso sí, entre los rumores de los atletas que saldrán este domingo se encuentran Aristeo, Jerry o Daniel del equipo rojo o Hugo, Christian o Fernando de los azules.

La eliminación de esta semana llegará después de una jornada en la que los participantes tuvieron que buscar su permanencia mediante las Batallas por la Supervivencia. Los atletas que llegan al duelo definitivo deben superar circuitos de velocidad, resistencia y precisión para conservar su lugar. El resultado determinará qué equipo pierde a otro representante y cómo quedará la distribución de participantes para la siguiente semana.

¿Dónde ver en vivo el Domingo de Eliminación de Exatlón México? Canales de TV y online

El Domingo de Eliminación de Exatlón México está programado para el 18 de octubre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca UNO. La transmisión también puede seguirse mediante las plataformas digitales de TV Azteca, entre ellas su página oficial y la aplicación TV Azteca En Vivo. Los episodios regulares se emiten de lunes a viernes desde las 18:30 horas.

La audiencia también puede consultar los episodios completos y los momentos destacados de la competencia en las plataformas oficiales de la televisora. La transmisión del domingo permitirá conocer la identidad del siguiente eliminado y las consecuencias que tendrá su salida para los equipos rojo y azul.

¿Quiénes son los eliminados de Exatlón México 2025? Lista completa

La décima temporada de Exatlón México, correspondiente a la edición 2026, registra ocho bajas hasta el 17 de octubre, siete mediante duelos de eliminación y una por motivos médicos. La salida más reciente fue la de Natalia Rojas, integrante del equipo azul, mientras que Ella Bucio tuvo que dejar la competencia debido a una lesión.

Estos son los participantes que han abandonado la actual temporada:

Participante Equipo Fecha de salida Anaid Torres Rojo 30 de agosto Erick Segura Azul 6 de septiembre María Salazar Azul 13 de septiembre Irvin Villatoro Azul 20 de septiembre Natasha Septién Azul 27 de septiembre Pablo Franco Rojo 4 de octubre Ella Bucio Rojo 11 de octubre (lesión) Natalia Rojas Azul 11 de octubre

¿Qué atletas siguen con vida en Exatlón? Equipo rojo y azul

Después de las salidas de Natalia Rojas y Ella Bucio, 19 participantes permanecen en Exatlón México 2026, distribuidos entre nueve integrantes del equipo rojo y diez del azul. Ambos conjuntos cuentan con atletas experimentados y refuerzos incorporados durante las primeras semanas de la temporada.

Equipo rojo (9 atletas)

Montse Mejía, Jerry Lizárraga, Pato Araujo, Aristeo Cázares, Heliud Pulido, Zudikey Rodríguez, Paulette Gallardo, Karol Rojas e Ingrid Treviño.

Equipo azul (10 atletas)

Fernando Vallejo, David Juárez ‘La Bestia’, Doris del Moral, Andrea Medina, Alexis Vargas, Adrián Leo, Katia Gallegos, Hugo Espinoza, Gina Torres y Christian Carrillo.

El equipo azul llega con una ventaja de un participante respecto al rojo, aunque la diferencia podría modificarse con el resultado de este domingo. La eliminación del 18 de octubre será determinante para la conformación de ambos equipos en la novena semana, en una temporada que continúa incorporando nuevas dinámicas y enfrentamientos para definir la permanencia de los atletas.