La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes son los nominados y cómo van las votaciones hoy 16 de agosto?

La Casa de los Famosos llega a la recta final de su tercera semana con uno de los favoritos en la cuerda floja y con posibilidades de salir

¿Quién sale hoy en la Casa de los Famosos? | X:@LaCasaFamososMx



La tensión crece dentro de La Casa de los Famosos México 2026 y este domingo 16 de agosto llegará una nueva Gala de Eliminación que podría cambiar por completo el rumbo de la competencia. Con seis habitantes en la placa y el voto del público como factor decisivo, la incertidumbre se mantiene hasta el último momento: ¿quién logrará continuar en la casa y quién tendrá que despedirse del reality?

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cómo van las votaciones hoy 16 de agosto?

De acuerdo con las encuestas que circulan en Facebook, X, Telegram y otras comunidades digitales, Memo Schutz aparece como uno de los habitantes con mayor respaldo del público de cara a la Gala de Eliminación de este domingo 16 de agosto. El sondeo compartido por la página Vaya Vaya coloca al participante con 23% de las preferencias, seguido por Masad Altamimi y Flor Vigna, ambos con 20%. En contraste, Yanet García, Arantza Ruiz y Luis Chaparro registran 13%, 12% y 12%, respectivamente, por lo que cualquiera de los tres podría quedar fuera de la competencia si esta tendencia se mantiene hasta el cierre de las votaciones.

¿Quién sale de La Casa de los Famosos México, hoy domingo 16 de agosto?

La cercanía entre los porcentajes coloca a Yanet García, Arantza Ruiz y Luis Chaparro como los principales candidatos a convertirse en el tercer eliminado, aunque por ahora no existe un resultado definitivo. La placa quedó conformada por seis habitantes después de que Moisés Peñaloza ganara el poder de salvación y decidiera utilizarlo para salir de la zona de riesgo. Así, Flor Vigna, Luis Chaparro, Arantza Ruiz, Masad Altamimi, Memo Schutz y Yanet García dependen del voto del público, en una jornada que podría dar un giro de último momento si los seguidores de alguno de los nominados intensifican su apoyo antes de la gala.

La Casa de los Famosos México 2026, hoy ¿Dónde ver en vivo y a qué hora la Gala de Eliminación?

La competencia entró en una nueva etapa con los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 en busca del premio de 4 millones de pesos. Cada semana, las decisiones, alianzas y enfrentamientos pueden cambiar el rumbo del reality, mientras las galas ponen a prueba las estrategias de quienes permanecen dentro de la casa. La Gala de Eliminación llega cada domingo a las 20:30 horas por Las Estrellas, en tanto que Canal 5 transmite las Galas Diarias de lunes a viernes a las 22:00 horas. A través de ViX, el público también puede acceder a contenido exclusivo y seguir las cámaras en vivo durante las 24 horas.

En Claro Sports puedes encontrar el seguimiento de todo lo que ocurre dentro y fuera de la casa. Desde las nominaciones y los posibles eliminados hasta las alianzas, enfrentamientos, rumores, spoilers y momentos que generan conversación entre los seguidores del programa. La cobertura reúne las noticias y detalles más relevantes de cada jornada para que tengas el contexto completo de la competencia y conozcas todos los movimientos que pueden definir al próximo ganador de La Casa de los Famosos México 2026.

La Casa de los Famosos México: ¿Quiénes son los nominados para salir este domingo 16 de agosto?

Los seis nominados de La Casa de los Famosos México 2026 vivieron una dinámica inédita que alteró las estrategias dentro del reality en los últimos días. Por primera vez, Flor Vigna, Luis Chaparro, Masad Altamimi, Arantza Ruiz, Memo Schutz y Yanet García conocieron de forma directa quiénes votaron por ellos en el confesionario y escucharon las razones de sus compañeros. La revelación provocó reacciones distintas: mientras algunos confirmaron sospechas, otros admitieron sorpresa ante determinados votos. El caso de Moisés Peñaloza fue el más contundente, pues terminó con 27 puntos efectivos y diez votos de sus compañeros, la cifra más alta de la temporada, aunque más tarde logró salvarse a sí mismo.

La información también abrió nuevas posibilidades dentro de la casa. Flor Vigna, con 11 puntos, aceptó su nominación y reconoció que esperaba incluso una cantidad mayor; Luis Chaparro, con 10, se sorprendió sobre todo por los tres puntos de Flor; Masad Altamimi, con siete, señaló directamente a quienes votaron por él y cuestionó algunas actitudes; mientras Arantza Ruiz, Memo Schutz y Yanet García quedaron con cinco puntos cada uno.

Flor Vigna

Luis Chaparro

Masad Altamimi

Arantza Ruiz

Memo Schutz

Yanet García

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