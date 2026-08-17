La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién ganará la prueba de líder hoy 17 de agosto?

Comienza la cuarta semana de la Casa de los Famosos México y los habitantes ya iniciaron con nuevas estrategias en busca de los 4 millones de pesos

¿Quién será el próximo eliminado? | X:@LaCasaFamososMx

La Casa de los Famosos México 2026 inicia oficialmente su cuarta semana de competencia después de la salida de Arantza Ruiz, una eliminación que puede marcar un antes y un después dentro de la casa. Con menos habitantes en la contienda por los 4 millones de pesos, las estrategias pueden tomar un nuevo rumbo y las alianzas enfrentar su primera gran prueba, mientras la tensión crece entre los participantes.

El primer gran movimiento de esta nueva semana será la Prueba del Líder, una competencia clave para definir el panorama de los próximos días. El habitante que consiga la victoria tendrá beneficios que pueden marcar diferencia antes de la siguiente gala de eliminación, por lo que el resultado podría alterar las alianzas, cambiar el equilibrio de fuerzas y poner a varios participantes en una posición distinta rumbo a la próxima nominación.

¿Cuándo y a qué hora es la prueba de líder de hoy 17 de agosto en La Casa de los Famosos 2026?

Los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 volverán este lunes a poner a prueba sus habilidades con la Prueba del Líder, una competencia que puede cambiar por completo el panorama de la semana. La cita será a las 22:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, a través de Canal 5 y ViX, con los habitantes en busca de una victoria que les permita tomar ventaja antes de las próximas nominaciones.

El ganador no sólo tendrá el reconocimiento como líder de la casa. También conseguirá inmunidad ante la nominación, el derecho de salvar a uno de sus compañeros y acceso a la suite principal, beneficios que pueden resultar clave conforme avanza la competencia. Con las alianzas y rivalidades como parte del día a día, el resultado de esta prueba podría definir quién toma el control durante los próximos días y qué grupo llega con mayor fuerza a la siguiente gala. Por ahora, no sabemos quién ganará la prueba debido a que suele transmitirse en vivo.

¿Quiénes ya están nominados en La Casa de los Famosos México 2026?

La tercera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 dejó a Arantza Ruiz fuera de la competencia. La actriz llegó al carrusel final junto a Flor Vigna, pero el público decidió darle su apoyo a la argentina, quien logró regresar a la casa y continuar una semana más. Antes de este momento, Yanet García, Masad Altamimi, Luis Chaparro y Memo Schutz también aseguraron su permanencia tras recibir la salvación.

Con la salida de Arantza, la competencia entra en una nueva semana, pero todavía no hay nuevos nominados para la próxima gala de eliminación. La última lista estuvo integrada por Arantza Ruiz, Memo Schutz, Masad Altamimi, Luis Chaparro, Yanet García, Flor Vigna y Moisés Peñaloza, aunque este último obtuvo la salvación antes de la gala. Ahora, los habitantes tendrán que esperar a la próxima nominación para conocer quiénes estarán en riesgo de abandonar la casa.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Dónde y a qué hora ver en vivo las galas, nominaciones y pruebas?

La competencia ya tomó otro ritmo en La Casa de los Famosos México 2026, con los habitantes cada vez más cerca de los 4 millones de pesos que están en juego. En una casa donde cualquier decisión puede cambiarlo todo, las alianzas, los roces y las estrategias cobran mayor peso conforme avanzan las semanas.

El reality tiene una cita fija con su público. Los domingos a las 20:30 horas, Las Estrellas presenta la Gala de Eliminación, mientras que Canal 5 ofrece las Galas Diarias de lunes a viernes a las 22:00 horas. Además, ViX permite seguir las cámaras en vivo las 24 horas y acceder a contenido exclusivo.

Y si quieres enterarte de todo lo que pasa sin perder detalle, Claro Sports tiene el seguimiento de La Casa de los Famosos México 2026. Nominaciones, posibles eliminados, alianzas, pleitos, rumores, spoilers y esos momentos que de inmediato se convierten en tema de conversación forman parte de la cobertura. Así puedes conocer las noticias más importantes de cada jornada y tener el contexto de los movimientos que pueden llevar a uno de los habitantes hasta la gran final.

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