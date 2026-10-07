La Granja VIP 2026: estos serían los granjeros nominados en la Asamblea hoy 7 de octubre

La quinta semana entra en su noche de nominaciones con alianzas rotas, enfrentamientos recientes y dos participantes ya sentenciadas

La quinta semana entra en su noche de nominaciones | @lagranjavipmx

La quinta semana de La Granja VIP 2026 entra este miércoles 7 de octubre en uno de sus momentos principales: la Asamblea, dinámica en la que los participantes deberán enfrentarse cara a cara y emitir sus votos para modificar la tabla de nominación. Antes de comenzar la gala, Pimpinela Escarlata e Ivonne Montero ya tienen asegurado un lugar entre los participantes en riesgo de eliminación, aunque llegaron por caminos distintos.

La Asamblea comenzará a definir el panorama rumbo a la próxima eliminación, pero aún no hay una lista oficial de los participantes que serán nominados este miércoles. Algunos nombres llegan bajo mayor presión por las diferencias de los últimos días, mientras que Kunno cuenta con inmunidad después de convertirse en Capataz de la quinta semana, por lo que no puede ser colocado en la tabla mediante la nominación regular.

¿Quiénes son los nominados en la Asamblea en La Granja VIP 2026?

Hasta antes de la Asamblea de este miércoles 7 de octubre de 2026, los dos participantes oficialmente nominados son Pimpinela Escarlata e Ivonne Montero. La lista crecerá durante la gala, cuando los habitantes emitan sus votos frente a sus compañeros y expliquen los motivos de su decisión.

Pimpinela Escarlata se convirtió en el primer nominado de la quinta semana debido al Legado de Kenny Avilés. La cantante fue eliminada en la cuarta gala y, como parte de la dinámica, tuvo la posibilidad de colocar directamente a un participante en riesgo. Su elección fue Pimpinela, quien desde ese momento perdió además la posibilidad de competir por la Capatacía de esta semana.

La segunda persona que llegó a la tabla fue Ivonne Montero. La actriz disputó el Duelo de Nominación del martes 6 de octubre contra Pascal Nadaud, quien consiguió imponerse en la prueba y quedó fuera de peligro. El resultado envió automáticamente a Ivonne a la lista de participantes amenazados con abandonar el reality.

Así, antes de comenzar la Asamblea, la tabla está integrada por:

Pimpinela Escarlata: nominada por el Legado de Kenny Avilés.

Ivonne Montero: nominada tras perder el Duelo de Nominación ante Pascal Nadaud.

A ellas se sumarán los participantes que reciban más votos durante la Asamblea de este miércoles. En esta dinámica, los granjeros se colocan frente a frente, entregan sus votos y deben exponer públicamente la razón de su elección. En semanas anteriores, este mecanismo ha provocado cambios de alianzas y confrontaciones dentro del programa.

Entre los nombres que llegan con mayor exposición se encuentra Julio Camejo, quien mantiene diferencias con varios habitantes. Horas antes de la Asamblea, Azalia Ojeda volvió a confrontarlo durante la dinámica de la manzana podrida y cuestionó comentarios que, según ella, el actor ha hecho sobre algunas de sus compañeras. Esto convierte a Camejo en uno de los participantes a seguir durante las votaciones, aunque no significa que esté oficialmente nominado.

Otro nombre que ha estado constantemente en el centro de las estrategias es Rafael Mercadante. Durante la semana anterior fue enviado a nominación por Julio Camejo en La Traición y anteriormente ya había acumulado una cantidad importante de votos dentro de una Asamblea. Sin embargo, cualquier versión que presente a Rafael, Julio u otro participante como nominado antes de la gala debe considerarse una proyección y no un resultado oficial.

Además, Kunno no puede ser nominado por la vía regular de la Asamblea, pues ganó el Juego del Capataz el lunes 5 de octubre. El puesto le concede inmunidad durante la quinta semana y también le permite asumir el mando de diferentes labores dentro de La Granja VIP.

La Granja VIP 2026: ¿Cómo votar por tu granjero favorito? Paso a paso

El público tiene un papel directo en La Granja VIP, ya que puede respaldar a los participantes que se encuentren en riesgo. Sin embargo, las votaciones para salvar a los nominados no permanecen abiertas permanentemente: la producción habilita el sistema cuando se anuncia oficialmente durante las galas.

Una vez abiertas las votaciones, cada usuario dispone de 10 votos que puede entregar a un solo participante o repartir entre varios de sus favoritos. Los votos son para apoyar la permanencia del granjero seleccionado, por lo que un mayor respaldo aumenta sus posibilidades de continuar en el reality.

Para participar desde el sitio oficial hay que seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de La Granja VIP de TV Azteca. Buscar y seleccionar el apartado “Vota”. Revisar los participantes disponibles en la votación activa. Distribuir los 10 votos entre uno o varios granjeros. Confirmar la selección. Presionar “Enviar votos” para que la participación quede registrada.

También existe una segunda alternativa a través de la aplicación TV Azteca En Vivo. En este caso, el usuario deberá abrir la aplicación, localizar el banner correspondiente a las votaciones, seleccionar al participante que desea respaldar y enviar sus votos. El proceso es gratuito.

Es importante distinguir estas votaciones de otras consultas que realiza el programa. Durante la semana, el público también puede decidir cuestiones relacionadas con los Peones, el Duelo de Nominación o determinados beneficios, por lo que antes de votar debe comprobarse cuál es la dinámica activa en ese momento.

Para la eliminación, el voto es positivo: se vota para salvar al participante favorito y no para expulsarlo. Por ello, los seguidores deberán esperar a que durante la transmisión se anuncie oficialmente la apertura de la votación correspondiente a los nominados de la quinta semana.

¿Dónde ver en vivo las galas y nominaciones de La Granja VIP 2026? TV y streaming

La Asamblea de La Granja VIP de este miércoles 7 de octubre comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal abierta de Azteca UNO. El programa tiene programado además un pre show desde las 19:55 horas.

La transmisión de las galas regulares se mantiene de lunes a viernes a las 20:30 horas, mientras que la gala dominical comienza a las 20:00 horas. Durante la semana, cada jornada tiene una dinámica específica: lunes de Capataz, martes de Duelo, miércoles de Asamblea, jueves de Salvación y viernes de Traición.

Para quienes prefieran seguirlo por internet, TV Azteca ofrece la señal de Azteca UNO en vivo y sin costo mediante su página oficial, además de la aplicación TV Azteca En Vivo. De esta manera, la Asamblea puede verse desde celular, computadora, tableta o dispositivos compatibles sin depender exclusivamente de la televisión abierta.

La producción también dispone de una señal 24/7 de La Granja VIP, con la que el público puede seguir parte de la convivencia, las conversaciones y las actividades cotidianas fuera de las galas. TV Azteca mantiene actualmente una opción de Acceso Total 24/7 en su plataforma digital, mientras que Disney+ es una alternativa para seguir la experiencia de la segunda temporada.

Para este miércoles, la cita principal será a las 20:30 horas en Azteca UNO y en la transmisión digital de TV Azteca. Ahí se conocerá quiénes reciben más votos en la Asamblea y qué nuevos participantes acompañarán a Pimpinela Escarlata e Ivonne Montero en la tabla de nominación de la quinta semana de La Granja VIP 2026.