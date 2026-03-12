Bauermann impulsa a Carlos Moreno a la selección mexicana tras lesión de Malagón

El guardameta de los Tuzos dejó de ser convocado por el Tricolor en los últimos partidos, pero aún sueña con la justa

Bauermann considera que Carlos Moreno puede estar en lugar de Malagón | Imago7

El defensa de los Tuzos del Pachuca, Eduardo Bauermann, lamentó la grave lesión del arquero del América y de la selección mexicana, Luis Ángel Malagón, quien sufrió una rotura de tendón de Aquiles que lo dejará fuera de la Copa del Mundo, pero aprovechó la situación para impulsar a su compañero Carlos Moreno para volver al Tricolor.

“Desafortunadamente Malagón tuvo una lesión, porque es un colega de profesión, pero sabemos que acá tenemos un arquero que puede cumplir ese papel, de estar vistiendo la playera de la selección porque tiene mucha calidad y la personalidad”, sostuvo.

“Yo veo a Carlos Moreno como un mexicano con personalidad y confianza, creo que puede tener de nuevo la oportunidad de vestir la playera de la selección”, agregó el defensor brasileño.

Asimismo, el defensor habló sobre el duelo del fin de semana ante Atlético San Luis dentro de la Liga MX, donde consideró importante mantener el trabajo defensivo y prestar atención a su compatriota João Pedro, actual goleador del Clausura 2026.

“Lo conozco, es muy buen jugador. Nosotros tenemos que seguir haciendo un buen trabajo defensivo, que es la clave para sacar una victoria de allá. Estamos confiados en que podemos salir con los tres puntos y todo parte de la defensa”, indicó.

Finalmente, el brasileño reconoció que Pachuca mantiene un buen paso rumbo a la Liguilla, aunque dejó claro que el equipo debe concentrarse en cada compromiso del calendario.

“Nos tenemos que enfocar en el próximo partido ante San Luis. Sabemos que después vienen otros muy duros, pero que sea paso a paso”, remató.

Recientemente Carlos Moreno señaló que aún tiene una “velita encendida” para poder acudir a la Copa del Mundo de 2026, pero aseguró que no será nada sencillo, ya que debe mostrar un buen nivel en lo que resta del Clausura 2026 con los Tuzos y porque la competencia en la meta del Tricolor es muy peleada.

