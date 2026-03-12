Celta de Vigo vs Lyon, en vivo el partido de ida de octavos de final de la Europa League 2025-26

El conjunto gallego afronta un reto exigente frente a uno de los equipos que suele ser protagonista del fútbol francés.

¿A qué hora inicia Celta de Vigo vs Lyon hoy, 12 de marzo de 2026?

Este duelo se jugará en el Estadio de Balaídos este jueves a partir de las 9:00 p.m., hora peninsular española. Aquellas personas que están en el continente americano deberán hacer una resta de horas según su zona.

México: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Colombia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Estados Unidos (Washington D.C.): 4:00 p.m.

4:00 p.m. Centroamérica (Costa Rica): 2:00 p.m.

2:00 p.m. Argentina: 5:00 p.m.

Alineaciones de Celta de Vigo vs Lyon para los octavos de final de la Europa League

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Moriba, Vecino, Javi Rueda; Iago Aspas, Borja Iglesias y Swedberg.

Lyon: Greif; Kango, Niakhaté, Mata, Tagliafico; Morton, Tolisso, Nartey; Abner, Yaremchuk y Endrick.

¿Dónde ver Celta de Vigo vs Lyon en vivo? Canales de TV y streaming online

La transmisión de este encuentro estará en Claro Sports para México y Centro América. Las personas en estos territorio pueden acceder por medio del video en este mismo directo o en el canal de YouTube.

México: Claro Sports.

Claro Sports. Colombia: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Estados Unidos: Paramount+ y DAZN.

Paramount+ y DAZN. Centroamérica: Claro Sports.

Claro Sports. Argentina: ESPN y Disney+.

