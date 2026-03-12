Genk vs Friburgo, en vivo el partido de ida de los octavos de final de la Europa League 2026
Los alemanes fueron uno de los mejores clubes de la Fase de Liga en la temporada
¿A qué hora inicia el Genk vs Friburgo hoy 12 de marzo de 2026?
El compromiso en Bélgica se llevará a cabo este jueves 12 de marzo en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México. Por lo que al caer la tarde se conocerá al ganador del primer duelo entre estos dos conjuntos europeos.
Alineaciones del Genk vs Friburgo para la ida de octavos de final de la Europa League
Genk: Tobias Okiki; Joris Kayembe, Matte Smets, Josue Ndenge, Zakaria El Ouahdi; Ibrahima Sory, Bryan Heynen, Dean Heymans; Konstantinos Karetsas, Aaron Bibout, Noah Adedeji-Sternberg.
Friburgo: Noah Atubolu; Christian Günter, Bruno Ogbus, Matthias Ginter, Philipp Treu; Johan Manzambi, Patrick Osterhage, Jan-Niklas Beste, Yuito Suzuki, Vicenzo Grifo; Igor Matanovic.
¿Dónde ver el Genk vs Friburgo en vivo? Canales de TV y streaming online
Si no te quieres perder un solo detalle del compromiso entre el Genk y el Friburgo, debes seguir en vivo la multiplataforma de Claro Sports, tanto en la página web, la aplicación y el canal oficial de YouTube.
¡Bienvenidos!
Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir en vivo el partido entre el Genk de Bélgica y el Friburgo de Alemania en la Cegka Arena, en duelo correspondiente al partido de ida de los octavos de final de la Europa League 2026, donde los alemanes partes como favoritos por haber sido uno de los mejores ocho clubes de la Fase de Liga.