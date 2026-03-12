Genk vs Friburgo, en vivo el partido de ida de los octavos de final de la Europa League 2026

¡Bienvenidos!

Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir en vivo el partido entre el Genk de Bélgica y el Friburgo de Alemania en la Cegka Arena, en duelo correspondiente al partido de ida de los octavos de final de la Europa League 2026, donde los alemanes partes como favoritos por haber sido uno de los mejores ocho clubes de la Fase de Liga.