Chapito Montes revive el dolor de perderse un Mundial tras la lesión de Malagón

El exseleccionado mexicano recordó la lesión que lo dejó fuera de Brasil 2014

Luis ‘Chapito’ Montes habló en exclusiva con Claro Sports en W Radio sobre la lesión de Luis Ángel Malagón, un golpe que llega cuando el portero del América atravesaba un buen momento y estaba cerca de pelear por un lugar en la selección mexicana rumbo al Mundial de 2026. El exjugador de León, quien vivió una situación similar antes de la Copa del Mundo de 2014, envió un mensaje de apoyo y compartió su experiencia.

Montes inició la charla deseándole una pronta recuperación al guardameta. “Desearle una pronta recuperación a Luis. Sé que es una persona muy resiliente y sé que va a regresar mejor que nunca”, comentó el exseleccionado nacional.

El Chapito explicó que los primeros días después de una lesión grave suelen ser los más complicados para un futbolista. “Bueno, la verdad, yo creo que los primeros dos, tres días es cuando uno tarda en asimilar lo que le pasa. A veces yo me preguntaba: ‘¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? ¿Por qué en este momento que uno pues está en lo alto de su carrera?’”.

El mediocampista recordó que, con el paso del tiempo, el enfoque cambia y uno comienza a valorar lo que ha logrado dentro del futbol. “Pero al principio decía eso y luego pensaba: ‘Bueno, pero también ¿por qué yo fui elegido entre tantos niños? ¿Por qué yo cumplí mi sueño de debutar? ¿Por qué cumplí mi sueño de estar en la selección?’”.

Montes señaló que, aunque la lesión puede parecer devastadora, también ayuda a reflexionar sobre la vida y el deporte. “Dentro de todos los males, al final de cuentas es algo que se puede arreglar; hay enfermedades que ya no tienen remedio. Al final de cuentas es un deporte y en cualquier deporte puede pasar”.

El exjugador del León recordó el proceso que vivió cuando sufrió su lesión a días del Mundial de Brasil 2014. “Pues los primeros dos días sí me costó un poquito decir ‘¿por qué a mí?’ o ‘¿cómo me pasó esto?’. Es un proceso difícil, pero al final de cuentas todos tenemos el sueño de llegar a primera división y se logró”.

A pesar de perderse aquella Copa del Mundo, Montes aseguró que siempre mantuvo el deseo de apoyar a sus compañeros desde fuera de la cancha. “Sí, claro. Hicimos una gran familia en ese proceso mundialista con Rafa Márquez, con Miguel Herrera; él hizo un gran equipo para ese mundial. Para mí era ir a apoyarlos”.

También habló sobre el reto que enfrenta la selección mexicana ante las lesiones de varios jugadores rumbo al Mundial de 2026. “Pues muy pensativo. Hay que ponerse a trabajar y buscar jugadores que estén en su momento. En México tenemos muchísima calidad, pero estos jugadores lesionados son muy importantes”.

Finalmente, Montes dedicó un mensaje directo a Malagón, aconsejándole apoyarse en su entorno cercano durante el proceso de recuperación. “Que se enfoque mucho en su familia, que es lo más importante para salir adelante. También que sepa que mucha gente lo apoyamos y le deseamos una pronta recuperación. Va a regresar más fuerte; es joven, le queda mucho tiempo por delante y que se recupere a su tiempo, que vendrán más oportunidades”.

Te puede interesar: