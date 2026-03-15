Marquense suma un triunfo clave ante Achuapa y presiona en la pelea por la permanencia

Los leones del occidente se quedaron con una victoria clave como visitante estadio Winston Pineda.

Marquense y una victoria clave como visitante | Facebook: Marquense

Marquense sumó tres puntos importantes este domingo al derrotar 2-1 a Deportivo Achuapa en el estadio Winston Pineda, en partido correspondiente a la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El equipo dirigido por Omar Arellano logró así su primera victoria como visitante en el campeonato, un resultado que impacta directamente en la tabla acumulada.

El conjunto visitante encontró la ventaja en los primeros minutos del encuentro. A los 10 minutos, una acción generada por el sector derecho terminó con la definición de Miguel Escobar dentro del área. La jugada comenzó con Diego Casas, quien logró avanzar y habilitar a su compañero para abrir el marcador.

Achuapa respondió con mayor presencia ofensiva tras el gol recibido. El equipo local adelantó líneas y comenzó a generar aproximaciones hacia el área rival. La insistencia tuvo premio a los 28 minutos, cuando el árbitro señaló un penal a favor de los cebolleros.

Jomal Williams se encargó de la ejecución desde el punto penal y convirtió el empate 1-1. El delantero remató con precisión para igualar el marcador y devolverle equilibrio al partido antes del descanso.

En el segundo tiempo, el desarrollo del juego cambió. Achuapa asumió mayor control de la posesión, mientras que Marquense apostó por mantener el orden defensivo y buscar espacios para salir con rapidez hacia el ataque.

La jugada que definió el partido llegó al minuto 60. Un balón que quedó sin despejar dentro del área fue aprovechado por José Andrés Ruiz, quien remató para marcar el segundo gol del conjunto visitante y establecer el 2-1.

Achuapa sigue atento a la lucha por la permanencia

Después del segundo gol, Achuapa intentó reaccionar y adelantó a varios jugadores en ataque. Incluso llegó a marcar un tanto que fue invalidado por fuera de juego, en una decisión que generó reclamos desde el banco local.

Marquense, por su parte, se concentró en sostener la ventaja durante el tramo final del partido. Con esta victoria alcanza los 15 puntos en el Clausura 2026 y suma su segundo triunfo consecutivo. Achuapa también se mantiene con 15 unidades, pero el resultado reduce el margen en la tabla acumulada y mantiene abierta la disputa por evitar el descenso.

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