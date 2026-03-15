Sultanes Femenil vs El Águila Femenil, en vivo semifinales Liga Mexicana de Sóftbol 2026: ¿Quién gana el Juego 5?

Se define al equipo que disputará la Serie de la Reina 2026 de la LMS, donde ya espera rival Diablos Rojos del México

En Claro Sports te traemos las mejores acciones de las semifinales de la Liga Mexicana de Sóftbol, con el quinto juego entre Sultanes Femenil y El Águila Femenil en el Estadio Beto Ávila, en busca de meterse a la Serie de la Reina para enfrentar a Diablos Rojos del México Femenil, quienes buscan el bicampeonato.

¿A qué hora es el Sultanes Femenil vs El Águila Femenil hoy 15 de marzo?

No te pierdas las acciones del quinto juego entre las peloteras de Monterrey y las de Veracruz este domingo 15 de marzo, en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Por lo que más tarde se sabrá quien competirá por el título en la Serie de la Reina, corona que le pertenece a Diablos Rojos del México.

¿Quién transmite en vivo las semifinales de la Liga Mexicana de Sóftbol 2026 y dónde ver?

Claro Sports se consolida como la casa de la Liga Mexicana de Sóftbol, ofreciendo a los aficionados la posibilidad de seguir en vivo, a través de su multiplataforma, los encuentros más importantes de los Playoffs de la temporada 2026. A lo largo de marzo se definirá el campeonato, en una fase decisiva donde se conocerá si Diablos Rojos Femenil logra defender su título y alcanzar el bicampeonato o si surge una nueva campeona en la liga.

La cobertura de Claro Sports llegará a 17 países de Latinoamérica, ampliando el alcance del sóftbol femenil mexicano en la región. Las transmisiones estarán disponibles en México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, permitiendo que más aficionados sigan de cerca la emoción de la postemporada.

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