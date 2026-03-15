Joan Laporta arrasa en las elecciones para volver a ser presidente del Barcelona

El electo presidente renunció del mismo cargo en el mes de febrero para volver a competir por el puesto

Laporta vuelve a ganar las elecciones por la presidencia del Barcelona | Reuters

El FC Barcelona celebró este 15 de marzo de 2026 las elecciones para elegir a su presidente durante los próximos cinco años. Joan Laporta obtuvo la mayoría de los votos y aseguró su continuidad al frente del club tras superar a Víctor Font en la votación de los socios.

El proceso electoral se realizó con la participación de miles de socios con derecho a voto. En total, 48.480 personas depositaron su papeleta en las distintas sedes habilitadas para la jornada, en una elección en la que participaron los dos candidatos que buscaban dirigir la institución.

La candidatura de Laporta registró 32.934 votos, lo que representó el 68,18 por ciento del total. Víctor Font recibió 14.384 votos, equivalentes al 29,78 por ciento, mientras que también se contabilizaron 984 papeletas en blanco y 177 votos nulos.

La participación de los socios fue del 42,34 por ciento. Un total de 114.504 miembros del club tenían derecho a votar en estas elecciones, entre ellos 86.646 hombres y 27.858 mujeres. La cifra de participación fue inferior a la registrada en 2021.

Barcelona celebró las elecciones de la presidencia del club | Reuters

Las votaciones se llevaron a cabo en 122 mesas electorales distribuidas en cinco sedes. El Spotify Camp Nou concentró la mayor cantidad de mesas, con 110 puntos habilitados para recibir los votos de los socios del club.

Además del estadio del Barcelona, también se instalaron mesas electorales en Girona, Tarragona, Lleida y Andorra. En la ciudad de Barcelona votaron 43.282 socios del total de participantes, lo que representó la mayor parte de la participación en la jornada electoral.

Semanas antes de la votación, el 9 de febrero de 2026, Laporta presentó su dimisión como presidente del club para poder competir en el proceso electoral. La renuncia se formalizó durante una Junta Directiva realizada en las oficinas del Barcelona.

Tras confirmarse el resultado de las elecciones, Joan celebró el triunfo junto a integrantes del equipo del Barcelona y socios presentes en el estadio. Durante la jornada, el dirigente realizó un baile que comenzó a circular en redes sociales después de conocerse su victoria en la votación.

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