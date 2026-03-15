Premios Oscar 2026: la lista completa de nominados para la 98ª edición
Conoce los nominados a los Premios Oscar 2026, donde Sinners arrasa con 16 nominaciones, y se introduce la nueva categoría de Mejor Reparto
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Los Premios Oscar 2026 están a la vuelta de la esquina, y la 98ª edición de la ceremonia promete ser una noche llena de emoción, sorpresas y nuevos récords. La película Sinners, dirigida por Ryan Coogler, se ha convertido en la gran favorita al llevarse 16 nominaciones, rompiendo el récord histórico de 14 menciones que compartían Titanic, La La Land y All About Eve. Con esto, Sinners se coloca como la película más nominada de todos los tiempos en la historia de los Premios Oscar.
Pero no solo Sinners se lleva el protagonismo. La otra gran rival de la noche será One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson, que logró 13 nominaciones y se perfila como uno de los principales contendientes en las categorías más importantes. La lista de nominados refleja la diversidad y el talento que brillaron a lo largo del año en la industria cinematográfica.
Entre las otras películas que destacaron, Hamnet y Frankenstein con 7 y 9 nominaciones, respectivamente mientras que la esperada Marty Supreme, una película de ping pong dirigida por Josh Safdie, logró también 9 nominaciones, destacándose en la categoría de Mejor Actor con Timothée Chalamet y en la dirección con Josh Safdie. El agente secreto, una producción brasileña que sorprendió a muchos, recibió 4 nominaciones, incluyendo Mejor Película Internacional y Mejor Actor para Wagner Moura, quien se llevó el Globo de Oro en su categoría.
Premios Oscar 2026: ¿A qué hora inicia la gala hoy domingo 15 de marzo y dónde ver en vivo?
La ceremonia de los Premios Oscar 2026 será hoy domingo 15 de marzo en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México). La alfombra roja comenzará un par de horas antes y la transmisión del evento principal estará disponible en vivo y en directo por TV a través de TNT, HBO Max y Azteca 7.
Lista de nominados al Oscar 2026
Este año, los Premios Oscar han introducido una nueva categoría: Mejor Reparto, que tiene como objetivo reconocer el trabajo colectivo de los actores y actrices que, como un equipo, logran darle vida a una historia de manera sobresaliente. Esta categoría, que será un punto de interés en la ceremonia, premia a las películas donde el elenco ha destacado por su química y el impacto que han generado juntos en la pantalla. Sinners, Marty Supreme y One Battle After Another son algunas de las grandes contendientes en esta categoría, lo que promete un emocionante duelo en el escenario, donde el trabajo en equipo será el protagonista.
Mejor película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Mejor director
- Chloé Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
- Joachim Trier, Sentimental Value
- Ryan Coogler, Sinners
Mejor actor
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Sinners
- Wagner Moura, The Secret Agent
Mejor actriz
- Jessie Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Renate Reinsve, Sentimental Value
- Emma Stone, Bugonia
Mejor actor de reparto
- Benicio Del Toro, One Battle After Another
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Delroy Lindo, Sinners
- Sean Penn, One Battle After Another
- Stellan Skarsgard, Sentimental Value
Mejor actriz de reparto
- Elle Fanning, Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
- Amy Madigan, Weapons
- Wunmi Mosaku, Sinners
- Teyana Taylor, One Battle After Another
Mejor guion original
- Blue Moon
- It Was Just an Accident
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor guion adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Train Dreams
Mejor casting (nueva categoría)
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sinners
¿Cuándo será la entrega de los Premios Oscar 2026?
La ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2026 se celebrará hoy domingo 15 de marzo, en el icónico Dolby Theatre de Hollywood, donde las estrellas de la industria cinematográfica se reunirán para reconocer a lo mejor del cine mundial. Conan O’Brien, quien ya estuvo a cargo de la conducción el año pasado, regresará como presentador, prometiendo una noche llena de entretenimiento, humor y momentos inolvidables.