Premios Oscar 2026: la lista completa de nominados para la 98ª edición

Conoce los nominados a los Premios Oscar 2026, donde Sinners arrasa con 16 nominaciones, y se introduce la nueva categoría de Mejor Reparto

Nominaciones Oscar 2026: Sinner arrasa con 16 | Reuters

Los Premios Oscar 2026 están a la vuelta de la esquina, y la 98ª edición de la ceremonia promete ser una noche llena de emoción, sorpresas y nuevos récords. La película Sinners, dirigida por Ryan Coogler, se ha convertido en la gran favorita al llevarse 16 nominaciones, rompiendo el récord histórico de 14 menciones que compartían Titanic, La La Land y All About Eve. Con esto, Sinners se coloca como la película más nominada de todos los tiempos en la historia de los Premios Oscar.

Pero no solo Sinners se lleva el protagonismo. La otra gran rival de la noche será One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson, que logró 13 nominaciones y se perfila como uno de los principales contendientes en las categorías más importantes. La lista de nominados refleja la diversidad y el talento que brillaron a lo largo del año en la industria cinematográfica.

Entre las otras películas que destacaron, Hamnet y Frankenstein con 7 y 9 nominaciones, respectivamente mientras que la esperada Marty Supreme, una película de ping pong dirigida por Josh Safdie, logró también 9 nominaciones, destacándose en la categoría de Mejor Actor con Timothée Chalamet y en la dirección con Josh Safdie. El agente secreto, una producción brasileña que sorprendió a muchos, recibió 4 nominaciones, incluyendo Mejor Película Internacional y Mejor Actor para Wagner Moura, quien se llevó el Globo de Oro en su categoría.

Premios Oscar 2026: ¿A qué hora inicia la gala hoy domingo 15 de marzo y dónde ver en vivo?

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 será hoy domingo 15 de marzo en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México). La alfombra roja comenzará un par de horas antes y la transmisión del evento principal estará disponible en vivo y en directo por TV a través de TNT, HBO Max y Azteca 7.

Lista de nominados al Oscar 2026

Este año, los Premios Oscar han introducido una nueva categoría: Mejor Reparto, que tiene como objetivo reconocer el trabajo colectivo de los actores y actrices que, como un equipo, logran darle vida a una historia de manera sobresaliente. Esta categoría, que será un punto de interés en la ceremonia, premia a las películas donde el elenco ha destacado por su química y el impacto que han generado juntos en la pantalla. Sinners, Marty Supreme y One Battle After Another son algunas de las grandes contendientes en esta categoría, lo que promete un emocionante duelo en el escenario, donde el trabajo en equipo será el protagonista.

Mejor película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Mejor director

Chloé Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supreme

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Joachim Trier, Sentimental Value

Ryan Coogler, Sinners

Mejor actor

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Sinners

Wagner Moura, The Secret Agent

Mejor actriz

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Renate Reinsve, Sentimental Value

Emma Stone, Bugonia

Mejor actor de reparto

Benicio Del Toro, One Battle After Another

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Sinners

Sean Penn, One Battle After Another

Stellan Skarsgard, Sentimental Value

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning, Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value

Amy Madigan, Weapons

Wunmi Mosaku, Sinners

Teyana Taylor, One Battle After Another

Mejor guion original

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Mejor guion adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

Mejor casting (nueva categoría)

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sinners

¿Cuándo será la entrega de los Premios Oscar 2026?

La ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2026 se celebrará hoy domingo 15 de marzo, en el icónico Dolby Theatre de Hollywood, donde las estrellas de la industria cinematográfica se reunirán para reconocer a lo mejor del cine mundial. Conan O’Brien, quien ya estuvo a cargo de la conducción el año pasado, regresará como presentador, prometiendo una noche llena de entretenimiento, humor y momentos inolvidables.

Te puede interesar: