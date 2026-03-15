Jannik Sinner conquista Indian Wells y es el más joven en completar el circuito de pista dura

El italiano derrotó 7-6, 7-6 a Daniil Medvedev para ganar Indian Wells 2026 y completar todos los grandes títulos en cancha dura a los 24 años

Sinner domina la pista dura | CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES VIA AFP

Jannik Sinner ya tiene su primer Indian Wells. El italiano derrotó a Daniil Medvedev por 7-6, 7-6 en la final del Masters 1000 de California y abrió su palmarés de 2026 con un golpe de autoridad. El triunfo le dio el trofeo en el desierto y lo metió en la conversación histórica de la pista dura, porque ese título le permitió completar los seis Masters 1000 sobre cancha dura, algo que solo habían conseguido Roger Federer y Novak Djokovic.

La final arrancó con un contexto de máxima exigencia para ambos. Sinner llegaba tras vencer a Alexander Zverev por 6-2 y 6-4 para instalarse por primera vez en el duelo por el campeonato en Indian Wells, mientras que Medvedev venía de frenar a Carlos Alcaraz en semifinales y cortar su invicto de 2026. El choque, además, reunía a dos jugadores que habían llegado en gran forma y con una rivalidad ya muy apretada, con ventaja mínima para el italiano en el cara a cara previo.

¡SINNER VENCIÓ A MEDVEDEV Y ES EL NUEVO CAMPEÓN DE #INDIANWELLS! 🏆🇮🇹 pic.twitter.com/k72Z02n0Ua — ESPN Tenis (@ESPNtenis) March 15, 2026

Desde el primer juego quedó claro que no habría concesiones. Medvedev abrió al saque y sostuvo el pulso en un arranque en el que ambos dominaron con el servicio. Los primeros compases transcurrieron sin oportunidades de quiebre y con el ruso muy fino en sus turnos, mientras Sinner respondía con la misma firmeza para mantener el marcador nivelado.

El primer set tomó temperatura en el tramo medio, cuando Sinner comenzó a crecer desde el fondo. Aun así, Medvedev resistió el primer momento delicado del partido: salvó las dos primeras bolas de break de la final. En medio de esa tensión, el italiano también tuvo que lidiar con una molestia en el pie derecho, ya que pidió la presencia del fisio porque el vendaje le incomodaba en pleno desarrollo de la manga.

Sin quiebres de por medio, la primera manga desembocó en el tie break. Ahí, Sinner mantuvo la calma en los puntos grandes, generó una primera bola de set al resto y, después de que Medvedev la anulara, cerró el parcial con su saque directo para quedarse con un 7-6 que pesó más por la forma que por el número. El italiano se colocó entonces a un set de conquistar por primera vez el torneo californiano.

Otra manga que se define en tie break

El segundo set repitió el guion de la tensión, pero con menos grietas todavía. Sinner abrió sacando y los juegos fueron cayendo del lado de quien servía, con poco intercambio y ningún break en el horizonte. La final se transformó en una batalla de nervios y precisión, con Medvedev aferrado al partido y el italiano acercándose poco a poco al título sin permitir que el ruso encontrara una fisura.

La recta final elevó todavía más la presión. Sinner llegó al 5-4 con la posibilidad de atacar al resto, pero Medvedev resistió y estiró la definición hasta un segundo desempate. Ahí volvió a aparecer la versión más sólida del italiano, que sostuvo el temple en los puntos decisivos y terminó de sellar una victoria trabajada, cerrada otra vez por la vía corta, pero construida con paciencia, saque y firmeza mental.

El desenlace dejó una fotografía clara del momento de Sinner: campeón, firme y cada vez más completo en cancha dura. Indian Wells era la única parada grande de Masters 1000 sobre esa superficie que faltaba en su colección; antes de este título ya había ganado Canadá, Miami, Cincinnati, Shanghái y París. Por eso, el trofeo en California tiene un peso especial: completa su dominio en los grandes escenarios del ‘hard court’ y lo coloca en un grupo que la ATP reservaba hasta ahora para Federer y Djokovic.

La victoria también encaja con la construcción de un palmarés que ya venía cargado de golpes grandes. Sinner ya había levantado el Abierto de Australia, el US Open y las ATP Finals, además de sus títulos Masters 1000 en superficie dura. Ahora, con Indian Wells en la vitrina y a los 24 años, el italiano refuerza la idea de que su dominio en esta superficie ya no es una promesa, sino una realidad, y lo hizo como marcan las finales grandes: en orden, bajo presión y resolviendo cuando más quemaba la pelota.

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