La Casa de los Famosos México anuncia que tendrá un nuevo habitante tras la salida de Aldo Rendón

Galilea Montijo confirmó que un nuevo participante entrará al reality durante la sexta gala de eliminación de este domingo

La Casa de los Famosos anuncia nuevo habitante | @LaCasaFamososMx

La Casa de los Famosos México 2026 sumará a un nuevo participante durante la sexta gala de eliminación. Galilea Montijo confirmó que la identidad se conocerá este domingo 6 de septiembre.

La decisión de incorporar a otra celebridad se da después de la salida de Aldo Rendón, quien dejó el reality por motivos relacionados con su estado de salud. Su partida modificó el número de habitantes dentro de la competencia y abrió la puerta para que la producción realizara una nueva incorporación.

Montijo adelantó que el ingreso se producirá a través del carrusel, uno de los elementos utilizados por el programa para presentar participantes y resolver momentos de eliminación.

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“Este domingo entrará por el carrusel un nuevo habitante y, mientras la expectativa se apodera de ‘La Casa’, todo México se pregunta: ¿De quién se trata?”, señaló la conductora en un mensaje publicado por las cuentas oficiales del programa.

¿Quién será el nuevo habitante de La Casa de los Famosos México?

Hasta el momento, la producción no ha dado a conocer el nombre de la persona que entrará a la casa. La identidad se mantendrá reservada hasta la gala del domingo.

En redes sociales han comenzado a circular distintas versiones sobre quién podría ocupar el lugar. Uno de los nombres mencionados por usuarios es el de Yeri Mua, cantante e influencer que anteriormente ha hablado sobre el reality.

La llegada del nuevo participante se producirá cuando la competencia ya acumula varias semanas, con grupos, acuerdos y estrategias que han comenzado a marcar el desarrollo del programa.

¿Cuándo anuncian al nuevo habitante de La Casa de los Famosos México 2026?

La identidad del nuevo participante será revelada durante la sexta gala de eliminación, programada para este domingo 6 de septiembre. La transmisión comenzará a las 20:30 horas, tiempo de la Ciudad de México por Las Estrellas. Galilea Montijo adelantó que el ingreso se realizará a través del carrusel, por lo que será durante la emisión dominical cuando la producción confirme quién se incorpora a la competencia. La misma gala también tendrá una eliminación. Uno de los participantes nominados deberá abandonar el reality.

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