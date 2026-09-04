La Granja VIP 2: ¿Cuándo es el estreno de la nueva temporada y dónde ver el 24/7 en vivo?
La segunda temporada se estrena el 6 de septiembre por Azteca Uno y tendrá transmisión continua las 24 horas a través de Disney+
La Granja VIP regresa con su segunda temporada este domingo 6 de septiembre de 2026. Un nuevo grupo de celebridades que deberán abandonar las comodidades habituales para enfrentarse a las exigencias de la vida en el rancho.
El reality de TV Azteca contará con 20 participantes, 50 animales y una programación que se extenderá durante 15 semanas. Además de las galas y programas diarios por televisión abierta, los seguidores podrán observar lo que sucede dentro de la granja mediante una transmisión disponible las 24 horas.
La Granja VIP 2: esta es la fecha y hora exacta del estreno
La segunda temporada de La Granja VIP se estrenará el domingo 6 de septiembre de 2026 a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de Azteca Uno.
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El programa tendrá emisiones de lunes a viernes a las 20:30 horas, mientras que los domingos se llevará a cabo la gala principal y la eliminación de uno de los participantes.
La competencia tendrá una duración aproximada de 15 semanas, en las que los famosos deberán cumplir con labores agrícolas, encargarse del cuidado de 50 animales y superar diferentes pruebas para mantenerse dentro del programa.
Todos los participantes en La Granja VIP 2: lista completa
La producción confirmó que la segunda temporada contará con 20 granjeros en total. Hasta antes de la gala de estreno han sido anunciados oficialmente 14 participantes:
- Carlos Trejo
- Ivonne Montero
- Kenny Avilés
- Kevyn Contreras “El Bicolor”
- Kunno
- Rafael Mercadante
- Fernando Lozada
- María Karunna
- Niurka Marcos
- Mónica Escobedo
- Daniela Alexis “La Bebeshita”
- Abigail Pak “La Coreañera”
- Natalia Alcocer
- Manelyk González
Los seis participantes restantes serán revelados durante la gala de estreno del domingo 6 de septiembre.
¿Quiénes son los conductores de La Granja VIP 2?
La conducción principal estará nuevamente encabezada por Adal Ramones, quien estará acompañado por Kristal Silva durante las galas y emisiones del programa.
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Además, el reality contará con un panel de críticos integrado por Linet Puente, Flor Rubio, Ferka y Rey Grupero. A ellos se suma Alfredo Adame como crítico especial. El actor y conductor regresa al programa después de haberse convertido en el ganador de la primera temporada.
¿Dónde ver en vivo las galas y el 24/7 de La Granja VIP 2?
Las principales galas y programas de La Granja VIP 2 podrán verse en vivo por Azteca Uno. El estreno será el domingo 6 de septiembre a las 20:00 horas, mientras que las emisiones de lunes a viernes comenzarán a las 20:30 horas.
Para quienes quieran seguir lo que ocurre dentro de la granja durante todo el día, la temporada contará con una transmisión 24/7 disponible en Disney+.