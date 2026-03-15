James Rodríguez en vivo: ¿Quién gana hoy el Vancouver Whitecaps vs Minnesota United? Resultado de la MLS 2026?

Siga las emociones del compromiso de la Major League Soccer, válido por la cuarta jornada liguera.

Vancouver vs Minnesota United, en vivo | Claro Sports

Llega un nuevo reto para el Minnesota United en su visita al Vancouver Whitecaps. Con James Rodríguez recuperado de una contusión que lo alejó del último juego, ya todo está listo para que sume sus primeros minutos en Norteamérica. La noticia se da en un contexto justo, pues falta muy poco para conocer la convocatoria de Néstor Lorenzo, previo a los juegos ante Croacia y Francia.

James Rodríguez en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Vancouver Whitecaps vs Minnesota United

Agéndese en su respectivo país para ver el posible debut de James Rodríguez en el fútbol de los Estados Unidos y Canadá:

México: 14:30 horas.

14:30 horas. Colombia: 15:30 horas.

15:30 horas. Argentina: 17:30 horas.

17:30 horas. Estados Unidos: 16:30 (ET), 15:30 (CT) y 13:30 (PT).

MLS 2026: alineaciones del Vancouver Whitecaps vs Minnesota United, al momento

Así forman los Vancouver Whitecaps: Yohei Takaoka; Édier Ocampo, Mathías Laborda, Ralph Priso, Mihail Gherasimencov; Sebastian Berhalter, Andrés Cubas; Jeevan Badwal, Emmanuel Sabbi, Az Jackson y Brian White. DT: Jesper Sorensen.

Así forma Minnesota United: Drake Callender; Jéfferson Díaz, Carlos Harvey, Morris Duggan, Devin Padelford; Nectarios Triantis, Wil Trapp, Joaquín Pereyra; Kyle Duncan, Tomás Chancalay y Kelvin Yeboah. DT: Cameron Knowles.

Antecedentes del Vancouver Whitecaps vs Minnesota United y últimos resultados en la MLS

Estos son los últimos partidos de ambas escuadras. Así llegan para el duelo de este domingo:

Vancouver Whitecaps:

12.03.2026 | Vancouver Whitecaps 0-3 Seattle Sounders | Octavos de ida (Concachampions).

07.03.2026 | Portland Timbers 1-4 Vancouver Whitecaps | Fecha 3.

28.02.2026 | Vancouver Whitecaps 3-0 Toronto FC | Fecha 2.

Minnesota United:

07.03.2026 | Nashville 3-1 Minnesota United | Fecha 3.

28.02.2026 | Minnesota United 1-0 Cincinnati | Fecha 2.

21.02.2026 | Austin FC 2-2 Minnesota United | Fecha 1.

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