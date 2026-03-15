Achuapa vs Marquense, en vivo: transmisión de la Liga de Guatemala 2026

Sigue en vivo la transmisión del partido entre Achuapa y Marquense por la jornada 13 del Torneo Clausura de Guatemala.

¡Bienvenidos a la transmisión en vivo del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala! Este domingo 15 de marzo, el estadio Winston Pineda será testigo de un duelo muy importante en la jornada 13, cuando Deportivo Achuapa reciba a Marquense. Un enfrentamiento que promete emociones, ya que ambos equipos buscan sumar puntos vitales para mejorar su posición en la tabla y acercarse a sus objetivos dentro del campeonato.

Los cebolleros llegan ubicados en la zona media del torneo con 15 unidades, con la necesidad de recuperar terreno tras algunos resultados irregulares en las jornadas anteriores. En su último partido, Achuapa cayó 4-0 ante Comunicaciones FC en condición de visitante, un resultado que dejó claro que el equipo necesita ajustar tanto su rendimiento defensivo como ofensivo. En los partidos recientes, el conjunto achuapaneco ha tenido un desempeño mixto, alternando empates y derrotas que han frenado su avance en la clasificación. Hoy tendrán la oportunidad de corregir esos errores y buscar una victoria que les permita mantenerse cerca de la parte alta de la tabla.

Por su parte, Marquense llega con un impulso importante tras su triunfo 1-0 frente a Deportivo Malacateco en la jornada anterior. El equipo dirigido por Omar Arellano busca sostener esa inercia positiva y sumar puntos en su lucha por salir de la zona baja de la clasificación. Sin embargo, los leones del occidente han tenido dificultades en condición de visitante durante este torneo, donde aún no han logrado obtener victorias recientes. Su objetivo será mantener la solidez mostrada en su último encuentro y aprovechar cualquier oportunidad que se presente en el estadio Winston Pineda.

¿A qué hora inicia la transmisión del Achuapa vs Marquense hoy domingo 15 de marzo?

El encuentro entre Achuapa y Marquense está programado para el domingo 15 de marzo a las 15:00 horas y se disputará en el estadio Winston Pineda.

Achuapa vs Marquense: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de la jornada 13 del Clausura 2026 de Guatemala?

Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Claro Sports, solo para miembros.

Alineaciones confirmadas del Achuapa vs Marquense: ¿Cómo juegan el partido de hoy?

Ni Achuapa ni Marquense cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Rafael Loredo y Omar Arellano no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Achuapa : Ederson Cabezas, Yeison Carabalí, Dayron Suazo, Josafat Carías, Anthony Martir, Carlos Santos, Kevin Tiul, Larrson Rosales, Derlis Aquino, Jomal Williams, Alexis Matta. DT : Rafael Loredo

: Ederson Cabezas, Yeison Carabalí, Dayron Suazo, Josafat Carías, Anthony Martir, Carlos Santos, Kevin Tiul, Larrson Rosales, Derlis Aquino, Jomal Williams, Alexis Matta. : Rafael Loredo Marquense: Javier Colli, Carlos Estrada, Oscar Linton, Fernando Fuentes, Marco Rodas, Dylan Flores, Josué Cano, William Amaya, Marvin Ceballos, David Chuc, Diego Casas. DT: Omar Arellano

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