Octavos de final de Champions League 2026 en vivo: horarios y dónde ver los partidos de vuelta

El martes 17 y miércoles 18 de marzo se definirán los equipos clasificados a cuartos de final

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La UEFA Champions League 2026 entra en una de sus fases más decisivas con los partidos de vuelta de los octavos de final, donde se definirán a los ocho equipos que avanzarán a los cuartos de final del torneo más importante de clubes en Europa.

Las series llegan con varios panoramas claros tras los resultados de la ida. Real Madrid tomó ventaja al vencer 3-0 al Manchester City, mientras que el PSG goleó 5-2 al Chelsea. Bodo/Glimt sorprendió al Sporting Lisboa con un contundente 3-0, mientras que Arsenal y Bayer Leverkusen dejaron la eliminatoria abierta tras empatar 1-1.

Otros enfrentamientos también prometen emociones. Bayern Munich goleó 6-1 al Atalanta en la ida, Atlético de Madrid superó 5-2 al Tottenham, Barcelona empató 1-1 con Newcastle y Galatasaray venció 1-0 al Liverpool, dejando varias eliminatorias aún en disputa.

Octavos de final de Champions League 2026: ¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de vuelta?

Los encuentros de vuelta de los octavos de final de la Champions League se disputarán entre el martes 17 y el miércoles 18 de marzo.

Martes 17 de marzo

Sporting Lisboa vs Bodo/Glimt | 11:45 horas

Chelsea vs PSG | 14:00 horas

Manchester City vs Real Madrid | 14:00 horas

Arsenal vs Bayer Leverkusen | 14:00 horas

Miércoles 18 de marzo

Barcelona vs Newcastle | 11:45 horas

Tottenham vs Atlético de Madrid | 14:00 horas

Liverpool vs Galatasaray | 14:00 horas

Bayern Múnich vs Atalanta | 14:00 horas

¿Quiénes son los favoritos de los octavos de final en la Champions League, según la IA?



Antes de los partidos de vuelta, distintos modelos de análisis basados en estadísticas de rendimiento, resultados recientes y probabilidades matemáticas permiten proyectar qué equipos tienen mayores posibilidades de avanzar a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Estas predicciones, elaboradas por sistemas de inteligencia artificial y análisis de datos deportivos, toman como referencia el resultado de los encuentros de ida, la diferencia de goles y el nivel competitivo mostrado por cada club durante la temporada. A partir de estos factores, se puede estimar cuáles equipos llegan como favoritos para sellar su clasificación en esta fase del torneo.

Arsenal vs Bayer Leverkusen: El Arsenal parte como favorito para avanzar a cuartos de final. Las probabilidades de victoria del club inglés rondan cuotas cercanas a 1.30, mientras que el triunfo del Leverkusen aparece cerca de 9.5, lo que muestra una ventaja clara para los londinenses. Además, modelos de predicción y analistas consideran que el Arsenal tiene mayor probabilidad de imponerse en la serie pese al empate 1-1 en la ida.

Barcelona vs Newcastle: En esta eliminatoria las proyecciones colocan al Barcelona como ligero favorito, aunque se trata de una serie mucho más equilibrada. Las cuotas estiman el triunfo del conjunto catalán alrededor de 2.25, frente a 2.90 para Newcastle, lo que refleja una diferencia pequeña. Barcelona, con ventaja mínima.

Liverpool vs Galatasaray: Aunque Galatasaray ganó 1-0 el partido de ida, los modelos estadísticos y análisis de rendimiento siguen colocando al Liverpool como favorito global para avanzar, principalmente por su plantilla y capacidad ofensiva en casa. Sin embargo, la ventaja mínima del equipo turco hace que la eliminatoria siga abierta.

Tottenham vs Atlético de Madrid: El Atlético de Madrid parte como claro favorito tras ganar 5-2 en el partido de ida. La ventaja de tres goles le da un margen amplio para administrar la serie en el partido de vuelta. Los modelos estadísticos consideran que la probabilidad de clasificación del equipo español supera ampliamente el 85-90%, ya que Tottenham necesitaría una remontada muy amplia para avanzar.

Sporting Lisboa vs Bodo/Glimt: El Bodo/Glimt sorprendió en la ida con un triunfo 3-0, lo que lo coloca como favorito para avanzar a los cuartos de final. Aunque Sporting es un club con mayor tradición en Europa, las probabilidades actuales favorecen al conjunto noruego, que además tendrá la ventaja de defender la diferencia obtenida en el primer partido.

Manchester City vs Real Madrid: Tras el 3-0 conseguido por el Real Madrid en la ida, el conjunto español aparece como uno de los equipos con mayor probabilidad de clasificación en esta ronda. Incluso enfrentando a un rival de gran nivel como el Manchester City, la diferencia de goles hace que los modelos de predicción sitúen al club blanco con más del 90% de probabilidades de avanzar.

Chelsea vs PSG: El PSG llega con una ventaja importante tras ganar 5-2 en el primer partido. Con tres goles de diferencia, el equipo parisino tiene una posición muy favorable para cerrar la eliminatoria. Las proyecciones estadísticas colocan al PSG con altas probabilidades de avanzar, ya que Chelsea necesitaría una remontada amplia para cambiar el rumbo de la serie.

Atalanta vs Bayern Munich: Esta eliminatoria es la más inclinada de todas. Bayern Munich goleó 6-1 al Atalanta en la ida, lo que prácticamente dejó sentenciada la serie. on cinco goles de ventaja, los modelos de predicción consideran al club alemán como virtual clasificado a los cuartos de final.

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