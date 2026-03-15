¿Cuándo es la próxima carrera de Isaac del Toro?

El ciclista mexicano del UAE Team Emirates XRG participará el 21 de marzo en la Milán-San Remo

¿Cuándo vuelve a correr Isaac del Toro? | Foto por FADEL SENNA / AFP

El ciclista mexicano Isaac del Toro ya tiene fecha para su siguiente competencia en el calendario internacional. El corredor del UAE Team Emirates XRG participará el 21 de marzo en la Milán-San Remo, una de las carreras más reconocidas del ciclismo mundial y parte del UCI WorldTour 2026.

La prueba italiana es considerada el primer ‘monumento’ de la temporada y reúne a algunos de los ciclistas más destacados del pelotón internacional. La edición de 2026 tendrá un recorrido de 298 kilómetros, con salida en Pavia y meta en Sanremo, además de varias subidas clave como el tradicional Poggio di San Remo, punto decisivo en el desenlace de la carrera.

Del Toro llega a esta competencia después de un inicio sólido de temporada. El mexicano ganó el UAE Tour 2026, una prueba del WorldTour disputada en febrero en Emiratos Árabes Unidos.

De la misma manera, Isaac del Toro confirmó su gran arranque este domingo al conquistar la Tirreno‑Adriático 2026, tras completar la séptima y última etapa rumbo a San Benedetto del Tronto, resultado que lo coloca entre los protagonistas del ciclismo internacional en este comienzo de año.

Durante el mes de marzo, el corredor mexicano también compite en el bloque de clásicas europeas junto a su equipo. En la Milán-San Remo compartirá escuadra con figuras como Tadej Pogacar, con quien buscará protagonismo en una carrera que suele resolverse en los últimos kilómetros después de casi 300 km de recorrido.

El calendario del ciclista de Ensenada, Baja California, incluye otras pruebas importantes en 2026. Después de la Milán-San Remo, Del Toro tiene previsto disputar el Itzulia Basque Country en abril y continuar su preparación para el gran objetivo del año: el Tour de Francia, programado para julio.

Con apenas 22 años, el mexicano continúa su crecimiento dentro del pelotón internacional y cada carrera representa una oportunidad para sumar experiencia en las competencias más exigentes del calendario. La Milán-San Remo del 21 de marzo será su siguiente reto en la temporada.

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