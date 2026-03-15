Cartaginés vs Saprissa en vivo: partido de la Liga de Costa Rica 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Cartaginés ante Saprissa por la jornada 12 del Torneo Clausura de Costa Rica.

Cartaginés Saprissa, Liga de Costa Rica, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre CS Cartaginés y Deportivo Saprissa, correspondiente a la jornada 12 de la Liga Promerica de Costa Rica! El encuentro se disputa en el Estadio José Rafael Fello Meza y reúne a dos equipos ubicados en la parte alta de la tabla del Torneo Clausura 2026. Saprissa llega entre los líderes del campeonato con 21 puntos, mientras que Cartaginés suma 20 unidades, por lo que el resultado puede influir directamente en la pelea por los primeros lugares.

Cartaginés afronta este compromiso después de vencer 3-2 a Puntarenas FC en su última presentación. En las jornadas recientes también registró un empate 1-1 frente a San Carlos y una victoria 2-1 contra Municipal Liberia. Sin embargo, el equipo también sufrió derrotas ante LD Alajuelense y CS Herediano. Con seis triunfos en el torneo, el conjunto brumoso se mantiene como uno de los equipos que pelea en la zona alta de la tabla.

Por su parte, Saprissa llega con resultados positivos en las últimas jornadas. El equipo morado superó 2-1 a CS Herediano y también venció a Guadalupe FC por 2-0 y a LD Alajuelense por 2-1. La única derrota reciente fue ante Sporting FC. Con estos resultados, los dirigidos por Hernán Medford se mantienen entre los primeros lugares del Clausura y buscarán continuar con esa racha en este nuevo compromiso.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Cartaginés vs Saprissa hoy domingo 15 de marzo de 2026?

El encuentro entre Cartaginés y Saprissa está programado para el domingo 15 de marzo a las 11:00 horas y se disputará en el Estadio José Rafael Fello Meza. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

Alineaciones del Cartaginés vs Saprissa para la jornada 12, al momento

Cartaginés no podrá contar con Ricardo Márquez ya que fue expulsado durante la última jornada en el triunfo frente a Puntarenas. Por el otro lado, Saprissa no tiene jugadores suspendidos. Se estima que Amarini Villatoro y Hernán Medford no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Cartaginés : Kevin Briceño, Carlos Barahona, Fernán Faerrón, Marcelo Pereira, Suhander Zúñiga, Douglas López, Luis Flores, Leonardo Alfaro, Juan Carlos Gaete, José Mora, Geancarlo Castro. DT : Amarini Villatoro.

: Kevin Briceño, Carlos Barahona, Fernán Faerrón, Marcelo Pereira, Suhander Zúñiga, Douglas López, Luis Flores, Leonardo Alfaro, Juan Carlos Gaete, José Mora, Geancarlo Castro. : Amarini Villatoro. Saprissa: Abraham Madriz, Ricardo Blanco, Pablo Arboine, Kendall Waston, Jorkaeff Azofeifa, Jefferson Brenes, Gerald Taylor, Mariano Torres, Luis Paradela, Bancy Hernández, Tomás Rodríguez. DT: Hernán Medford.

Antecedentes del Cartaginés vs Saprissa y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Cartaginés y Saprissa:

25 de enero de 2026 | Saprissa 0-0 Cartagines | Torneo Clausura

14 de diciembre de 2025 | Saprissa 2-1 Cartagines | Torneo Apertura

11 de diciembre de 2025 | Cartagines 1-2 Saprissa | Torneo Apertura

29 de septiembre de 2025 | Saprissa 2-1 Cartagines | Torneo Apertura

10 de agosto de 2025 | Cartagines 3-0 Saprissa | Torneo Apertura

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