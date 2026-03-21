¿Quién sale eliminado de Exatlón México este domingo 22 de marzo?

Previo al Domingo de Eliminación, Exatlón México vive un drama tras la salida misteriosa de Mati Álvarez tras la polémica con Jazmín Hernández

La semana 25 de Exatlón nos dejará un nuevo eliminado | X: @ExatlonMx

En la recta final de la semana 25 de Exatlón, la tensión aumenta rumbo al Duelo de Eliminación de este domingo 22 de marzo. El Equipo Rojo se impuso en La Supervivencia y aseguró la inmunidad para esta jornada decisiva. Sin embargo, esta ventaja no los deja completamente a salvo, ya que el conjunto escarlata enfrenta una situación complicada al tener que despedirse de uno de sus elementos más importantes. El panorama para el fin de semana es incierto y promete emociones intensas, con una nueva eliminación que marcará el rumbo de la competencia.

A pesar de la inmunidad, el Equipo Rojo atraviesa un momento de inestabilidad interna. La sorpresiva salida de Mati Álvarez encendió las alarmas entre los participantes, sobre todo por los rumores de una supuesta traición por parte de Jazmín Hernández. Todo apunta a que la tricampeona optó por aplicar la ley del hielo, lo que generó un ambiente tenso dentro del equipo. Mientras los celestes se juegan la permanencia este domingo, este conflicto podría provocar una fractura en el conjunto escarlata en un momento clave de la competencia.

Exatlón México: ¿Quién es el eliminado de este domingo? Se filtró un nombre

A medida que Exatlón México se acerca a su etapa decisiva, han comenzado a circular versiones no confirmadas sobre quién podría abandonar la competencia el domingo 22 de marzo. Las versiones extraoficiales sobre la próxima eliminación en el reality deportivo han puesto toda la atención en el Equipo Azul, que atraviesa su momento más complicado en la recta final. De acuerdo con filtraciones difundidas por insiders y algunos medios especializados, la baja de la semana 25 saldría nuevamente del conjunto celeste, lo que confirmaría la tendencia reciente en la que han acumulado la mayoría de las eliminaciones. Aunque en la primera mitad del reality lograron imponerse sobre el equipo rojo, el panorama ha cambiado de forma notable en las últimas semanas.

En ese contexto, los rumores señalan que Valery Carranza sería la eliminada del domingo 22 de marzo, tras quedar en desventaja frente a compañeras como Doris del Moral y Katia Gallegos, quienes han mostrado mayor regularidad en los circuitos. De cumplirse este escenario, el equipo azul sumaría otra baja sensible en un punto clave de la competencia; sin embargo, nada está definido hasta la transmisión, ya que en otras ocasiones los spoilers no se han cumplido y todo puede cambiar en el Duelo de Eliminación.

¿Quién son los eliminados de Exatlón México 2026? Lista completa

El pasado Domingo de Eliminación en Exatlón México 2026 comenzó con dominio total del Equipo Rojo, que ganó los tres duelos por la Supervivencia y aseguró la permanencia de todos sus integrantes, mientras el Equipo Azul quedó bajo presión. Koke Guerrero, Ernesto Cázares y Adrián Leo disputaron el duelo por seguir en la competencia con cuatro vidas cada uno, en una serie intensa que puso a prueba su precisión y velocidad. Koke tomó ventaja desde el inicio, Leo logró recuperarse tras un arranque complicado y se mantuvo en la pelea, pero Ernesto no consiguió sostenerse en los circuitos finales; tras perder sus últimas oportunidades, se quedó sin vidas y se convirtió en el eliminado de la noche, con una despedida cargada de emoción frente a sus compañeros.

Samanta Rodríguez (Equipo Rojo)

Karen Núñez (Equipo Azul)

Alex Sotelo (Equipo Azul)

Aristeo Cázares (Equipo Rojo, lesión)

Andrea Álvarez (Equipo Azul)

Antonio Flores (Equipo Azul)

Paola Peña (Equipo Azul, lesión)

Michell Tanori (Equipo Azul)

Luis Avilés (Equipo Rojo)

Vanessa López (Equipo Azul)

Mau Wow (Equipo Rojo)

Edna Carrillo (Equipo Rojo)

Heber (Equipo Rojo)

Thayli (Equipo Rojo)

Jair (Equipo Rojo)

Melisa (Equipo Rojo)

Adrián (Equipo Rojo)

José (Equipo Azul)

Emilio (Equipo Rojo)

Dana Castro (Equipo Azul, lesión)

Ella Bucio (Equipo Rojo, eliminada el 1 de marzo)

Alejandro Aguilar (Equipo Azul, eliminado recientemente)

Natali Brito (Equipo Azul, eliminada el 8 de marzo)

Ernesto Cázares (Equipo Azul, eliminado el 15 de marzo)

¿Dónde ver en vivo el Domingo de Eliminación de Exatlón México? Canales de TV y online

Exatlón México 2026 conserva un horario fijo para sus transmisiones: de lunes a viernes a las 20:30 horas, tiempo del Centro de México, mientras que los Domingos de Eliminación arrancan a las 20:00 horas. Con esta programación, el reality se mantiene en la franja estelar, donde se concentran los duelos más exigentes, las pruebas clave y los momentos que definen el rumbo de la competencia entre los atletas.

Además de la señal televisiva, el programa también se puede ver en la app y en el sitio oficial de TV Azteca, lo que amplía las opciones para seguir cada episodio desde distintos dispositivos. Esta disponibilidad permite a la audiencia mantenerse al día con lo que ocurre en el circuito, sin importar el lugar desde el que decidan conectarse.

¿Qué atletas siguen con vida en Exatlón México? Equipo rojo y azul

Aun con varias salidas a lo largo de la temporada, tanto el Equipo Rojo como el Azul se mantienen en competencia con atletas que han sabido resistir la presión y mantenerse firmes en la lucha por el título. Del lado escarlata, figuras como Mati Álvarez, Paulette Gallardo, Mario ‘Mono’ Osuna, Humberto Noriega, Karol Rojas, William Arroy, César Villaluz y Benjamín Saracho han respondido en los circuitos recientes, mostrando consistencia y carácter en momentos clave.

En contraste, el Equipo Azul sigue en pie con nombres importantes como Alexis Vargas, Evelyn Guijarro, Koke Guerrero, Doris del Moral y Valery Carranza. Con una plantilla más reducida, el conjunto celeste deberá ajustar su estrategia y elevar su rendimiento si quiere competir con fuerza en las siguientes pruebas y acercarse a la final.

Te puede interesar: