¿Quién ganó La Supervilla en Exatlón México hoy 4 de mayo?

El Equipo Rojo se quedó con la residencia de mayor lujo en la isla y de cara a las últimas dos semanas de la competencia

El Equipo Rojo es el primero en disfrutar la Supervilla | @ExatlonMx

El Equipo Rojo ganó La Supervilla en Exatlón México este lunes 4 de mayo, en el inicio de la penúltima semana de la temporada 2025. El programa entró en la semana 32 con el Equipo Rojo y el Equipo Azul en la recta final, luego de que Antonio Rosique anunció el cierre de la barraca metálica.

La disputa de la noche tuvo como premio la estancia en La Supervilla, espacio que cuenta con habitaciones, jardines, piscina, videojuegos y apoyo en cocina, además del recurso de recuperación para encarar los playoffs. El equipo que perdió no regresó a la barraca, debido a que quedó clausurada, por lo que pasó a La Villa 360.

¿Quién ganó La Supervilla este lunes y cuál es el premio? Resumen y resultado

El Equipo Rojo se quedó con La Supervilla tras imponerse en la serie ante el Equipo Azul. El primer duelo comenzó con el enfrentamiento entre Mono Osuna y Alexis, quien le dio el primer punto al conjunto azul en la batalla por la residencia.

El primer enfrentamiento tuvo empate 6-6 y se definió en una carrera de relevos. Mati y Humberto vencieron a Evelyn y Adrián Leo en la parte final del circuito, con lo que el Equipo Rojo tomó ventaja en la serie por La Supervilla.

En el segundo duelo, el Equipo Azul volvió a iniciar arriba con un punto de Leo. Los azules llegaron a tener ventaja de dos unidades, pero Jazmín igualó el marcador y el Equipo Rojo dio vuelta al duelo con puntos de Mono Osuna.

La definición llegó en el match point de Mati, quien venció a Katia para asegurar la estancia del Equipo Rojo en La Supervilla durante la penúltima semana de Exatlón México 2025. Con ese resultado, los rojos obtuvieron el premio de la noche y los azules fueron enviados a la Villa 360.

Los Rojos entran a la Súper Villa y llegó el momento de disfrutar, además de descansar. 👊 Mientras que los Azules deberán replantear su estrategia luego de dos derrotas.



¿Qué pasará este martes en #ExatlónMéxico? Nos vemos a las 8:30 P.M. por Azteca UNO. pic.twitter.com/iiyS7jkScw — Exatlón México (@ExatlonMx) May 5, 2026

Horarios y dónde ver Exatlón México 2026 en vivo: canales de TV y streaming

Exatlón México se transmite por la señal de TV Azteca de lunes a viernes a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Los domingos, día del duelo de eliminación, el programa inicia a las 20:00 horas, también en horario del centro del país.

La final de Exatlón México está programada para el viernes 15 de mayo, con horario por definir. De acuerdo con la programación de la temporada, el cierre podría mantenerse en el horario que se ha usado durante los programas de lunes a viernes.

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