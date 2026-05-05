Met Gala 2026, la moda como arte: así se vivió la espectacular alfombra roja con todos los looks

Con una escenografía basada en paisajes tipo Monet y una recaudación récord de 42 millones de dólares, la Met Gala regaló una noche donde la moda volvió a dialogar con el arte y el contexto social

Luminarias brillan en el Museo Metropolitano de Arte | Reuters

La Met Gala 2026 volvió a convertir al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York en el epicentro de la cultura y la moda, con una alfombra que reunió a cerca de 400 figuras del entretenimiento, el deporte y la industria creativa. Bajo el concepto “La moda es arte”, la gala impulsó una noche donde cada atuendo buscó representar una idea, una obra o una referencia dentro de la historia artística, en un evento que además rompió récord de recaudación con 42 millones de dólares destinados al Instituto del Traje.

Desde su arranque, el ambiente marcó el tono de la velada. Los invitados recorrieron una escenografía que evocaba paisajes inspirados en Monet, con elementos naturales que transformaron la tradicional alfombra en un entorno que dialogaba con la temática. La experiencia se complementó con una política estricta sin teléfonos, lo que limitó las imágenes disponibles y centró la atención en los momentos captados durante la transmisión oficial.

Met Gala 2026: invitados y looks de la noche más espectacular de la moda

Entre los nombres que encabezaron la gala estuvieron Venus Williams, Nicole Kidman y Beyoncé como copresidentas, junto con Anna Wintour, figura clave en la consolidación del evento como referente global. El regreso de Beyoncé tras varios años de ausencia fue uno de los momentos más esperados, mientras que Williams destacó no solo por su rol en la organización, sino también por su presencia en la alfombra.

Los asistentes interpretaron el código de vestimenta desde distintas perspectivas, con propuestas que tomaron como punto de partida obras pictóricas, corrientes artísticas y referencias personales. La gala se mantuvo como un espacio donde cada invitado utilizó la moda como medio de expresión, alineándose con la exposición “Arte del vestuario” presentada en el museo.

Estos fueron las estrellas más destacadas del Met Gala 2026 y sus atuendos

Uno de los looks más comentados fue el de Venus Williams, quien optó por un diseño de Swarovski inspirado en un retrato suyo realizado por Robert Pruitt. La propia tenista explicó que el vestido incluía referencias personales y culturales, vinculadas tanto a África Occidental como al sur de California. Por su parte, Emma Chamberlain apostó por un diseño que evocaba el impresionismo, mientras que Lena Dunham llevó un vestido que hacía alusión a una obra del periodo barroco.

Otro de los momentos que captó atención fue la aparición de Lauren Sánchez Bezos, quien eligió un vestido de Schiaparelli inspirado en el retrato “Madame X” de John Singer Sargent. Su elección se dio en medio de un contexto marcado por protestas en la ciudad debido al patrocinio de Jeff Bezos del evento, lo que añadió un elemento adicional al desarrollo de la gala.

La Met Gala 2026 dejó una edición donde la moda volvió a dialogar con el arte, tanto en los diseños como en el entorno. La combinación de referencias culturales, interpretaciones individuales y el contexto social que rodeó al evento reforzaron su papel como una de las noches más observadas del calendario global.

Emma Chamberlain | Reuters Venus Williams | Reuters Sabrina Carpenter | Reuters Anne Hathaway | Reuters Miles Chamley-Watson | Reuters Cardi B | Reuters Rihanna | Reuters Naomi Osaka | Reuters Maria Zardoya | Reuters

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