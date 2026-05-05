Selección mexicana acelera rumbo al Mundial 2026: fechas clave y lista final

El Tri entra en fase clave rumbo a 2026; Aguirre define lista final entre jugadores de Liga MX y Europa

Selección mexicana define claves del proceso para el Mundial. Imago 7

Con la Copa del Mundo cada vez más cerca, la selección mexicana entra en una fase decisiva de preparación, marcada por decisiones estratégicas, tiempos ajustados y la expectativa de una actuación histórica en casa. Bajo la dirección de Javier Aguirre, el proceso comienza a tomar forma con una mezcla de talento local y figuras que militan en el extranjero.

Preparación inicial: la base de la Liga MX

El pasado 28 de mayo, Aguirre dio a conocer una lista preliminar de 12 futbolistas de la Liga MX que iniciarán la concentración final rumbo al Mundial. Estos jugadores reportarán el próximo 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento, donde comenzará un periodo intensivo de trabajo.

A este grupo se sumarán futbolistas en calidad de sparring, quienes contribuirán a elevar la exigencia competitiva interna. El objetivo es claro: llegar en la mejor forma posible a los partidos amistosos frente a Ghana y Australia, compromisos clave para ajustar el funcionamiento del equipo.

¿Cuándo reportarán los europeos?

La integración de los jugadores que militan en el fútbol europeo responde a un calendario más complejo. Primero deberán concluir sus temporadas con sus clubes y posteriormente cumplir con un periodo de descanso obligatorio establecido por la FIFA.

Aunque la Federación Mexicana de Fútbol busca negociar su liberación anticipada, el límite práctico apunta al 24 de mayo como fecha máxima para que estos futbolistas abandonen sus compromisos y se integren a la concentración. El reto será equilibrar la recuperación física con la necesidad de ensamblar al equipo completo en el menor tiempo posible.

¿Cuándo se entregará la lista final?

La decisión definitiva se tomará en los últimos días de mayo. Aguirre y su cuerpo técnico deberán entregar la lista oficial de 26 jugadores el 1 de junio, fecha límite impuesta por la FIFA. A partir de ese momento, no habrá margen para modificaciones.

Se espera que, para el partido amistoso ante Serbia, programado en Toluca, el entrenador ya cuente con el plantel completo. Ese encuentro servirá como el ensayo final de un equipo que busca convertir la expectativa en resultados y firmar una actuación que trascienda en la próxima Copa del Mundo.

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