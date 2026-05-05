Chicharito le cierra la puerta al Atlante y pone fecha para revelar su futuro

El histórico delantero espera que a la selección mexicana le vaya muy bien en la próxima Copa del Mundo de 2026

Javier ‘Chicharito’ Hernández habló sobre su futuro como futbolista y adelantó cuándo dará a conocer su próximo club. El exjugador de Chivas realizó una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, donde respondió a sus seguidores sobre el paso que dará en su carrera. “Nos les puedo decir todavía, pero creo que como en julio más o menos, sabrán”.

El delantero también cerró la puerta al Atlante, equipo que disputará el Apertura 2026 de la Liga MX en el regreso de los Potros de Hierro a la Primera División. Hernández negó que exista un acuerdo o una negociación con el club azulgrana. “No (no me voy al Atlante), todo eso es falso. Y no tengo idea por qué surgió el rumor, no ha habido acercamientos; yo no sé nada. De verdad que no sé por qué se hizo tanto ruido con eso, pero no es verdad. Es completamente falso”.

Chicharito aún cree que puede estar en la selección mexicana | Imago7

Con esa respuesta, Chicharito dejó sin sustento la versión que lo colocaba en el Atlante para el torneo Apertura 2026. El atacante no dio el nombre de su próximo equipo, pero sí marcó julio como el periodo en el que sus seguidores podrían conocer su destino.

El tema de su futuro también quedó relacionado con la selección mexicana, debido a que Hernández no descartó un regreso al Tricolor. El jugador explicó que todo dependerá de su actividad y del nivel que alcance en el club donde continúe su carrera.

Chicharito cree que a la selección mexicana le irá bien en el Mundial 2026

Sobre un eventual llamado a la selección mexicana, Hernández afirmó que mantiene abierta esa posibilidad, aunque reconoció que el escenario depende de lo que haga en la cancha. “Si, obviamente. Se ve muy lejano y muy difícil, pero sí. Si el próximo año juego y lo hago muy bien y hay chance, pues bienvenido sea, pero si no, pues no”.

Chicharito también habló del equipo dirigido por Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026. El delantero sostuvo que desea un buen torneo para México, más allá de las críticas al funcionamiento y al proceso del Tricolor.

“Yo siempre le deseo lo mejor de lo mejor (a la selección mexicana) y espero que le vaya de la mejor manera; a pesar de cómo han estado jugado o que el proceso no haya ido como hubiéramos querido y que cómo juegan y los jugadores. Todo eso es verdad, aún así, espero y creo que les va a ir muy bien”.

Hernández también fue cuestionado sobre las selecciones que ve con opciones de ganar la Copa del Mundo 2026. Aunque dijo que le gustaría ver a México con el título, mencionó a varias potencias como candidatas. “A mí me encantaría que fuera México, pero creo que va a estar entre Portugal, Francia, Inglaterra, España, Argentina y Brasil”.

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