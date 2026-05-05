Los Timberwolves resisten y se llevan el Juego 1 de las semifinales ante Spurs

Minnesota reaccionó en el último periodo con aportaciones de Anthony Edwards y Julius Randle para tomar ventaja. San Antonio tuvo la oportunidad de ganar con un triple de Dylan Harper sobre la bocina

Los Wolves triunfan en el primer juego en Texas | Reuters

Los Minnesota Timberwolves se llevaron el primer juego de las semifinales de conferencia de la NBA tras imponerse 102-104 a los San Antonio Spurs, en un partido que se definió en los últimos segundos. El duelo, disputado tras una semana de descanso para el equipo texano, mantuvo un ritmo marcado por la defensa durante gran parte del encuentro, con diferencias mínimas en el marcador desde el inicio.

Durante los primeros tres cuartos, ninguno de los dos equipos logró establecer una ventaja clara. San Antonio encontró puntos desde la línea de tres en los primeros minutos, pero Minnesota respondió con ajustes en ambos lados de la cancha para mantenerse en juego. El intercambio de rachas se convirtió en una constante, con cambios de liderato que mantuvieron el partido cerrado.

El segundo cuarto siguió el mismo guion, con momentos donde la pintura fue determinante dependiendo de la presencia de Victor Wembanyama o Rudy Gobert. Los Spurs lograron recuperar la ventaja con una racha, pero Minnesota volvió a responder para llegar al descanso con empate en el marcador, reflejo del equilibrio mostrado en la duela.

Wembanyama fue clave en defensa, al registrar una marca de tapones en playoffs para la franquicia, terminando con 12 bloqueos, además de 11 puntos y 15 rebotes. A pesar de ese aporte, la ofensiva de los Spurs no encontró consistencia, mientras que Minnesota mantuvo el ritmo con aportaciones repartidas en distintos momentos del juego.

El tercer cuarto tuvo a ambos equipos intercambiando canastas sin poder separarse. San Antonio cerró ese periodo con ventaja de 72-69, apoyado en su presencia en la línea de tiros libres, mientras que Minnesota tuvo dificultades en ese rubro durante varios tramos del partido.

El último cuarto cambió el rumbo del encuentro. Anthony Edwards tomó protagonismo con una serie de puntos que impulsaron a Minnesota a tomar una ventaja que llegó a ser de nueve unidades. Julius Randle también aportó en ese tramo para consolidar la reacción del equipo visitante, que logró controlar el cierre.

San Antonio intentó responder en los minutos finales y se acercó a dos puntos tras un robo de Dylan Harper, quien tuvo la última posesión para ganar el partido. Sin embargo, su intento de tres puntos no entró, sellando la victoria de los Timberwolves por 102-104 en el primer juego de la serie.

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