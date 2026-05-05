La Hormiga González apunta alto: quiere superar al Chicharito Hernández

Armando González habló de su admiración por Chicharito Hernández, de lo que aprende de los delanteros del Tri y de cómo asume su momento en Chivas

La Hormiga González alaba a los delanteros mexicanos. | Imago 7

Armando ‘la Hormiga’ González tiene una meta clara en su carrera: superar a Javier Hernández. El delantero de Chivas eligió a su futbolista mexicano favorito y terminó por colocar a Chicharito por encima de Hugo Sánchez.

González puso a Hugo Sánchez por encima de nombres como Zague y Cuauhtémoc Blanco. Sin embargo, cuando apareció el nombre de Javier Hernández, el atacante del Rebaño no dudó en elegir al máximo goleador histórico de la selección mexicana.

“Sí me va a ganar el corazón, yo crecí viendo jugar al ‘Chicharito’ y espero algún día hacer todo lo que hizo”, señaló Armando González, en entrevista con TUDN. Eso sí, aprovechó para dejar en claro que su meta es superar la carrera del exdelantero del Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham, Sevilla, LA Galaxy y Chivas.

La declaración marca el nivel de ambición de la Hormiga, quien ya vive un momento de exposición con Chivas y la selección mexicana. Para el atacante, Chicharito representa una referencia directa por lo que logró en clubes, en Europa y con el Tri, pero también un parámetro para medir sus propios objetivos.

El delantero también habló sobre la presión que puede existir a su alrededor. González explicó que no siente una carga externa, sino una exigencia propia por cumplir las metas que tiene trazadas. Para él, esa atención representa una responsabilidad porque interpreta que su carrera va por el camino que busca.

‘La Hormiga’ alaba las cualidades de los delanteros de la selección mexicana

Además de hablar sobre Chicharito, Armando González se refirió a los delanteros que forman parte del entorno de la selección mexicana. Uno de los nombres que mencionó fue Julián Quiñones, a quien ya había enfrentado como rival y al que considera un futbolista de alto nivel. “A Quiñones a mí no me ha tocado tenerlo de compañero, solo de rival”, dijo la Hormiga.

El atacante de Chivas también habló de Raúl Jiménez, uno de los referentes actuales del Tricolor. González contó que el delantero lo trató como si ya tuviera tiempo dentro del grupo y dijo que esa experiencia le dejó una impresión positiva en su proceso dentro de la selección. “Raúl muy bien, me llevé una grata sorpresa porque es Raúl Jiménez y llegó y me trató como si yo hubiera tenido mucho tiempo ahí”.

Sobre Guillermo Martínez, delantero de Pumas, la Hormiga resaltó su capacidad física para proteger la pelota y disputar balones. También habló de Santiago Gimenez, a quien todavía no ha podido conocer en una Fecha FIFA, pero del que espera aprender cuando coincidan en el Tri. “Quiero tener la oportunidad de conocer a Santi”, expresó.

Armando González no se marea con los reflectores de Chivas y el Tri

El crecimiento de Armando González en Chivas y su presencia en la selección mexicana no han cambiado el discurso del delantero sobre su forma de vivir este momento. Asegura que no se considera por encima de nadie por jugar fútbol o por hacer goles con el Rebaño.

“A mí se me hace raro, soy una persona normal”, dijo la Hormiga, al hablar sobre la forma en la que asume el cariño de la afición y la atención que recibe. Su familia también ha tenido un papel en ese mensaje, pues su padre señaló que debe conservar la cercanía con la gente y responder al apoyo que recibe.

Armando González vive una etapa de crecimiento, pero su discurso apunta a dos frentes: competir por un lugar en Chivas y en la selección mexicana, y construir una carrera que algún día pueda compararse con la de su ídolo. Por ahora, el reto ya quedó claro: la Hormiga quiere superar al Chicharito.

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