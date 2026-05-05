Exhibición total: Knicks destrozan a Philadelphia en el Juego 1 y hacen historia con Brunson

Nueva York impone récord histórico en playoffs y deja sin respuesta a Philadelphia en el arranque de la serie

Brunson. JESSE D. GARRABRANT / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

Los New York Knicks dieron un golpe de autoridad en el arranque de las semifinales de la Conferencia Este al aplastar 137-98 a los Philadelphia 76ers en el Madison Square Garden, en una actuación dominante que confirmó su gran momento en los Playoffs de la NBA 2026. Nueva York no solo ganó: arrolló de principio a fin a un rival que nunca encontró respuestas.

Los Knicks llegaron a estas semifinales tras firmar una de las actuaciones más dominantes en la historia reciente de los playoffs, al eliminar a los Hawks en seis partidos con una paliza histórica de 140-89, incluyendo una ventaja récord de 47 puntos al descanso y una diferencia que alcanzó los 61 en el tercer cuarto. En contraste, los Philadelphia 76ers arribaron con impulso anímico tras protagonizar una remontada memorable ante Boston, donde lograron revertir una serie adversa de 3-1 para avanzar en siete juegos.

Knicks aplastan a Sixers con exhibición de Brunson

El partido se definió desde los primeros minutos. Los Knicks impusieron condiciones con una ofensiva explosiva y una defensa asfixiante que limitó por completo a Philadelphia. La ventaja creció de forma acelerada, con puntos en transición, eficacia desde el perímetro y un juego colectivo que desarticuló a los Sixers. Para el descanso, el marcador ya reflejaba una diferencia contundente.Jalen Brunson fue la gran figura con 35 puntos, 27 de ellos en la primera mitad, liderando a un equipo que impuso condiciones desde el arranque y no soltó el control en ningún momento.

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El arranque del partido reflejó una batalla pareja, con constantes cambios de ventaja durante los primeros diez minutos. Joel Embiid tardó en entrar en ritmo, sumando sus primeros puntos tras varios minutos y bajo un ambiente hostil en Nueva York. Del lado local, Brunson tomó el control desde el inicio con un primer cuarto brillante de 14 puntos, acompañado por el aporte desde el perímetro de Miles McBride y OG Anunoby, lo que permitió a los Knicks cerrar el periodo con ventaja de ocho unidades.

En el segundo cuarto, Nueva York comenzó a romper el partido. Con Brunson descansando, Karl-Anthony Towns asumió protagonismo tras recuperarse de una caída, dominando en ambos lados de la cancha. Philadelphia no encontró respuesta colectiva y solo Paul George mostró resistencia. Los Knicks ampliaron la diferencia con una ofensiva fluida y se fueron al descanso con un contundente 74-51, impulsados por los 27 puntos de Brunson en la primera mitad, una de las mejores marcas históricas del equipo en playoffs.

La tendencia no cambió tras el descanso. Nueva York mantuvo su intensidad y elevó aún más la ventaja gracias a una efectividad superior al 70% en tiros de campo, dejando el juego prácticamente sentenciado antes del último cuarto. Con el partido bajo control, los Knicks repartieron minutos y lograron que 14 jugadores anotaran, estableciendo un récord de diversidad ofensiva en playoffs. Philadelphia, por su parte, bajó el ritmo y limitó la participación de sus titulares, sin encontrar soluciones ante el dominio total de su rival.

El dominio de Nueva York también quedó reflejado en los registros históricos. Los Knicks se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NBA en ganar tres partidos consecutivos de playoffs por al menos 25 puntos, según Sportradar.

Un mensaje contundente en la serie

Además de Brunson, OG Anunoby aportó 18 puntos con gran efectividad, mientras que Towns y Mikal Bridges sumaron 17 unidades cada uno, en una actuación colectiva sólida. Del lado de Philadelphia, Paul George lideró con 17 puntos, pero Joel Embiid se quedó en 14 con baja efectividad y Tyrese Maxey apenas registró 13, reflejando las dificultades ofensivas del equipo.

El segundo partido se disputará el miércoles, nuevamente en el Madison Square Garden, donde Philadelphia buscará reaccionar para evitar un 0-2, mientras que Nueva York intentará mantener el impulso y acercarse a la final de conferencia.

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