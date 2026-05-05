Jugando Claro, en vivo | lUNES 4 de mayo

Lesión de Cáceres, polémica en el Clásico Capitalino y la prueba clave de Tigres en Concacaf marcan la agenda

La agenda del fútbol mexicano vive horas intensas y en Jugando Claro se pondrán sobre la mesa los temas que están sacudiendo la conversación. América confirmó la fractura de Sebastián Cáceres, una baja sensible en plena Liguilla que obliga al equipo a replantear su esquema defensivo de cara al duelo de vuelta ante Pumas.

A la par, el Clásico Capitalino sigue generando polémica fuera de la cancha. Pumas presentó una protesta por una posible alineación indebida del América, tras lo ocurrido en el partido de ida. La resolución de la Comisión Disciplinaria mantiene el tema encendido y será uno de los puntos centrales del análisis, considerando el impacto que pudo haber tenido en la serie.

En el plano internacional, Tigres afronta un partido determinante en la Concacaf Champions Cup ante Nashville, donde buscará asegurar su pase a la final. El conjunto regiomontano llega con la presión de responder en un escenario clave, mientras la expectativa crece por su posible presencia en la disputa por el título.

Sigue en vivo Jugando Claro, el espacio de Claro Sports donde cada noche se analiza lo más relevante del fútbol nacional e internacional. Un programa con un enfoque directo, que revisa resultados, contexto y los momentos que marcan la jornada. ¿Qué fue lo más destacado del día? ¿Qué opinas de lo que está pasando en el fútbol hoy? Aquí encontrarás las respuestas.

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