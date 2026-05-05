Las alineaciones indebidas que han marcado a la Liga MX: descuidos, omisiones y un caso de doping

El América se salvó de volver a ser parte de este listado en el que han perdido partidos en la mesa en una fase de eliminación

La Comisión Disciplinaria dio a conocer que el América no cometió alineación indebida en el partido de ida de los cuartos de final contra los Pumas en el Estadio Azteca, luego de señalarse que hubo un error durante el cambio por Sebastián Cáceres, con lo que evitó unirse a la lista de casos similares que han marcado a la Liga MX en los últimos años.

No es la primera vez que se tiene un antecedente de esta magnitud por un descuido de algún club, pues anteriormente se han dado casos en los que algunos equipos han perdido partidos de suma importancia sobre la mesa. En fase regular se dejan escapar tres puntos, pero en Liguilla la sanción cuesta la eliminatoria.

En 5 años, se han presentado alineaciones indebidas | Claro Sports (Imago7)/ChatGPT

Una alineación indebida en el fútbol mexicano ocurre cuando se hace uso de algún jugador o miembro del cuerpo técnico que no está habilitado para estar presente en un partido, ya sea por expulsión o por no estar registrado previamente en la lista final de involucrados para tal compromiso. También si se falta al reglamento en el uso de jugadores extranjeros en cancha o, como ocurrió este fin de semana, si no se hace una sustitución de manera correcta.

Pumas y la alineación indebida en el Invierno 2001

Hace más de 20 años, los Pumas sufrieron con el reglamento. En el duelo de la jornada 6 del Invierno 2001, Miguel Mejía Barón, entonces estratega de los Universitarios, alineó por unos minutos a cinco futbolistas nacidos fuera de México: Joao Batista (Brasil), Leandro Augusto (Brasil), Alejandro Glaría (Argentina), Mauricio Donoso (Chile) y Julio César Yegros (Paraguay), ante el Atlante; cuando en esa época el reglamento señalaba que solo se podía disponer de cuatro elementos extranjeros en cancha.

En aquel mediodía de domingo 19 de agosto, los Auriazules cayeron 2-1 ante los Potros, pero al final cayeron 2-0 en la mesa, por lo que no contó la única anotación que consiguieron en Ciudad Universitaria.

Cruz Azul y el caso Carmona que le costó una eliminación

El Cruz Azul suele ser un equipo que está involucrado en la Liguilla; sin embargo, el Clausura 2007 tiene una ‘tachita’ especial, ya que fueron eliminados de las semifinales por una alineación indebida, cuando decidieron usar a Salvador Carmona en dicha instancia ante Pachuca.

El lateral mexicano había sido suspendido en 2005 por uso de sustancias prohibidas, lo que le costó estar un año inhabilitado de cualquier actividad futbolística avalada por la FIFA. Antes de regresar de dicho castigo se sometió a una nueva prueba, la cual arrojó positivo de nueva cuenta, por lo que decidió llevar su caso al Tribunal Arbitral del Deporte y, mientras se definía su situación, pudo competir con La Máquina.

Cuando Cruz Azul se iba a enfrentar a los Tuzos en la antesala de la final del Clausura 2007, el TAS dio a conocer la suspensión de por vida de Chava Carmona. El club se inmiscuyó en el caso y presentó un amparo judicial, por lo que se decidió contar con el lateral para el duelo de ida en el Estadio Azul, en el que poco o nada pudo hacer al perder 3-1. Después del encuentro, la Federación Mexicana de Fútbol anunció la alineación indebida de los Celestes, por lo que recibió un partido de sanción con efecto inmediato, ya no se disputó el juego de vuelta y significó la eliminación del club.

Un lustro de descuidos en la Liga MX

En los últimos cinco años se han dado algunos casos de alineación indebida en el fútbol mexicano. En el Guardianes 2021, el América visitó al Atlas en el Estadio Jalisco por el duelo correspondiente a la jornada 7.

En dicho compromiso, Las Águilas no tenían registrado al delantero uruguayo Federico Viñas; sin embargo, estuvo en el calentamiento previo y en el banquillo de suplentes por un rato antes de ser mandado a la tribuna, en lo que fue un descuido del cuerpo técnico americanista. Para su mala fortuna, ya era demasiado tarde, pues los Zorros pusieron la queja ante la Comisión Disciplinaria y salió favorable, por lo que el América perdió 3-0 en la mesa después de haber ganado 2-0 en la cancha.

Miguel Herrera y un exceso de NFM con Tigres

En la Liguilla del Clausura 2022, los Tigres de Miguel Herrera se vieron las caras con Atlas en el Volcán, donde buscaban remontar un marcador global de 3-0, pero se quedaron cortos al imponerse 4-2. Para su mala fortuna, el esfuerzo fue en vano, pues el Piojo alineó a nueve jugadores No Formados en México (NFM), un descuido que le costó la derrota administrativa de 2-0.

El curioso caso del Puebla en el Apertura 2023

La jornada 7 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX reunió al Puebla y a los Xolos de Tijuana en el Estadio Cuauhtémoc, en un partido de fase regular que terminó con goleada de La Franja por 3-0 a los fronterizos.

Sin embargo, la Jauría notó la presencia de Luis Miguel Noriega, auxiliar técnico del club camotero y quien aparentemente no estaba en la hoja de registro para el partido en la Angelópolis, por lo que les quitaron los tres puntos. Ante esta decisión, los poblanos no se quedaron de brazos cruzados y apelaron ante el TAS, presentando una prueba en la que demostraron el mal funcionamiento del Sistema Integral de Información Deportiva (SIID) para el registro de Noriega. Poco más de un mes después, les devolvieron las unidades por haber ganado dicho juego.

Descuido de Antonio Mohamed por alinear a ocho extranjeros

En el Clausura 2025, la jornada 10 del certamen tuvo como protagonista un América vs Toluca en el Estadio Ciudad de los Deportes. El Turco Mohamed, en la idea de ser más ofensivo en el compromiso, hizo algunos cambios y mandó a tres elementos No Formados en México a la cancha, con lo que tuvo a ocho extranjeros en el campo cuando solo se podía tener a siete.

Aunque solo estuvieron 11 minutos juntos, el daño ya estaba hecho. Incluso el propio estratega aceptó la distracción y tomó la responsabilidad de lo ocurrido. Si bien el partido lo perdió 3-0, la FMF solo hizo una investigación al equipo y respetó el marcador y sus anotadores.

Tal parece que la alineación indebida en la Liga MX es algo que ha ocurrido reiteradamente en los últimos años, en lo que parece ser un tema de descuidos por parte de los cuerpos técnicos de los equipos y/o por desconocimiento del reglamento. El América se salvó de una dolorosa derrota por este mismo tema ante los Pumas, de no ser porque se dieron cuenta del error justo a tiempo.

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