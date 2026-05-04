¿Quién salió eliminado de Exatlón México 2026 este 3 de mayo?

Benyamin Saracho fue eliminado de Exatlón México 2026 este 3 de mayo tras caer en el duelo final ante Alexis Vargas, dejando al Equipo Rojo con menos integrantes

Benyamin Saracho eliminado de Exatlón México | @ExatlonMx

Exatlón México 2026 vivió un nuevo Domingo de Eliminación este 3 de mayo, en una noche clave para la recta final de la temporada. La competencia volvió a poner al límite a los atletas, con una prueba varonil que definió una salida más de las playas de República Dominicana.

El eliminado de la noche fue Benyamin Saracho, integrante del Equipo Rojo, quien no logró superar el duelo definitivo y tuvo que despedirse del reality de TV Azteca. Su salida llega en una etapa donde cada error pesa y donde los equipos comienzan a jugar con menor margen de reacción.

La eliminación se dio después de una jornada de alta presión. De acuerdo con los reportes del episodio, Benyamin Saracho, Adrián Leo y Alexis Vargas llegaron al Duelo de Eliminación, primero con un cruce entre los dos representantes azules y después con el enfrentamiento final ante el atleta escarlata.

Con este resultado, el Equipo Rojo pierde a una pieza importante justo antes del cierre de temporada, mientras que el Equipo Azul mantiene con vida a sus representantes en una fase donde los circuitos y la precisión son determinantes para seguir en la lucha por el campeonato.

Benyamin Saracho es el eliminado de Exatlón México: así perdió este Domingo de Eliminación

Benyamin Saracho llegó al duelo con la presión de sostener al Equipo Rojo en una noche complicada. El atleta, conocido dentro del programa como ‘Speed Galgo’, tuvo que competir en un circuito de exigencia física y puntería, pero no logró conservar sus créditos de vida hasta el final.

La dinámica del duelo dejó primero un choque entre Adrián Leo y Alexis Vargas, ambos del Equipo Azul. Adrián aseguró su permanencia y Alexis avanzó al cruce definitivo contra Benyamin, quien quedó obligado a responder en una instancia sin margen de error.

En la parte final, Benyamin no pudo imponerse ante Alexis Vargas. El competidor rojo se quedó con una vida y, aunque Mono Osuna le ofreció una medalla transferible, decidió rechazarla para jugarse su permanencia por cuenta propia. La apuesta no le alcanzó y terminó en ceros, con lo que se convirtió en el eliminado de la noche.

La salida de Benyamin marca uno de los golpes más sensibles para los rojos. El atleta se quedó a un paso de la fase decisiva, en una temporada marcada por duelos cerrados, cambios de ventaja y eliminaciones que han reducido cada vez más el grupo de sobrevivientes.

Todos los eliminados de Exatlón México 2026: lista completa

La lista de eliminados de Exatlón México 2026 ha crecido semana a semana, con salidas por competencia y también algunas bajas por lesión. Con la eliminación de Benyamin Saracho este 3 de mayo, el recuento queda actualizado con una nueva baja para el Equipo Rojo.

Samanta Rodríguez (Equipo Rojo)

Karen Núñez (Equipo Azul)

Álex Sotelo (Equipo Azul)

Aristeo Cázares (Equipo Rojo, lesión)

Andrea Álvarez (Equipo Azul)

Antonio Flores (Equipo Azul)

Paola Peña (Equipo Azul, lesión)

Michell Tanori (Equipo Azul)

William Arroyo (Equipo Rojo, lesión)

Luis Avilés (Equipo Rojo)

Vanessa López (Equipo Azul)

Mau Wow (Equipo Rojo)

Edna Carrillo (Equipo Rojo)

Heber Gallegos (Equipo Rojo)

Thayli Suárez (Equipo Rojo)

Josué Menéndez (Equipo Rojo, lesión)

Jair Cervantes (Equipo Rojo)

Melisa Ramos (Equipo Rojo)

Adrián Medrano (Equipo Rojo)

José Ochoa (Equipo Azul)

Emilio Rodríguez (Equipo Rojo)

Dana Castro (Equipo Azul, lesión)

Alejandro Aguilera (Equipo Azul)

Ella Bucio (Equipo Rojo)

Natali Brito (Equipo Azul)

Ernesto Cázares (Equipo Azul)

Doris del Moral (Equipo Azul)

César Villaluz (Equipo Rojo)

Koke Guerrero (Equipo Azul)

Karol Rojas (Equipo Rojo)

Valery Carranza (Equipo Azul)

Benyamin Saracho (Equipo Rojo)

Antes de esta eliminación, el registro más reciente tenía como última baja a Valery Carranza, quien salió el 26 de abril tras caer ante Katia Gallegos en el Duelo de Eliminación. Esa lista ya contemplaba a los eliminados previos y sirve como base para sumar ahora la salida de Benyamin.

¿Quiénes son los sobrevivientes del Equipo Rojo y Equipo Azul en Exatlón México?

Antes del Domingo de Eliminación del 3 de mayo, TV Azteca reportó que el Equipo Azul estaba integrado por Evelyn Guijarro, Alexis Vargas, Adrián Leo y Katia Gallegos, mientras que el Equipo Rojo tenía a Mati Álvarez, Paulette Gallardo, Mono Osuna, Jazmín Hernández, Benyamin Saracho y Humberto Noriega.

Tras la salida de Benyamin Saracho, los sobrevivientes del Equipo Rojo son Mati Álvarez, Paulette Gallardo, Mono Osuna, Jazmín Hernández y Humberto Noriega. Del lado azul se mantienen Evelyn Guijarro, Alexis Vargas, Adrián Leo y Katia Gallegos, quienes siguen con vida en la pelea por llegar al cierre de la temporada.

Con este panorama, Exatlón México 2026 entra en una fase de máxima presión, con menos atletas en competencia y con duelos que pueden modificar el rumbo de ambos equipos. La eliminación de Benyamin deja a los rojos sin uno de sus representantes varoniles y fortalece el impulso anímico del Equipo Azul de cara a los siguientes retos.

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