The Boys 5, capítulo 6: ¿Qué día y a qué hora se estrena el nuevo episodio de la temporada final?

La temporada final entra en su recta decisiva y ya hay fecha confirmada para el estreno del episodio 6 en México

The Boys 5, temporada final: calendario del estreno de los capítulos | Amazon Prime

La temporada final de The Boys continúa avanzando en su calendario de estrenos y el capítulo 6 ya tiene fecha definida en la plataforma Prime Video, lo que mantiene la expectativa entre los seguidores de la serie en México y Latinoamérica.

La producción, basada en el cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, ha llegado a su quinta entrega con una historia que se desarrolla en un escenario donde el conflicto entre los superhéroes y los humanos ha escalado a un punto determinante.

En este contexto, el episodio 6 marca un momento clave dentro de la narrativa, con varios frentes abiertos tras los acontecimientos vistos en el capítulo anterior, donde se intensificaron las tensiones entre los personajes principales.

The Boys, temporada 5: ¿Cuándo sale el capítulo 6 y hora exacta de estreno?

El sexto episodio de la temporada final de The Boys se estrenará el miércoles 6 de mayo de 2026 a través de Prime Video. Para el público en México, estará disponible desde las 2:00 horas (tiempo del centro del país).

Este lanzamiento forma parte del calendario semanal que la plataforma ha mantenido para la serie, con nuevos capítulos cada semana hasta llegar al desenlace programado para finales de mayo.

¿De qué tratan los capítulos 1, 2 , 3, 4 y 5 de la temporada final de The Boys?

Los primeros episodios presentan un mundo controlado por Homelander, quien se posiciona como una figura de poder absoluto con el respaldo de Vought y el uso de su influencia mediática para consolidar su imagen como líder.

En los capítulos iniciales, Hughie, Mother’s Milk y Frenchie son capturados y enviados a un centro de detención, mientras Annie January queda fuera del grupo y comienza a organizar una resistencia ante el nuevo orden.

El episodio 3 y 4 profundizan en la expansión del control de Homelander, incluyendo la creación de una estructura ideológica y religiosa a su alrededor, mientras Ryan se recupera tras un enfrentamiento y se distancia de Butcher.

En paralelo, el equipo busca un virus en una instalación de Vought, lo que los lleva a Fort Harmony, donde descubren que un experimento fallido genera comportamientos violentos en quienes se acercan. Este conflicto termina con la eliminación del origen del problema, pero deja al grupo con tensiones internas.

El capítulo 5 presenta un punto de quiebre con la consolidación de la llamada Iglesia Democrática de América, impulsada por Homelander. En este episodio también se muestra el conflicto de Firecracker, quien rompe con su pasado antes de ser asesinada por el propio Homelander, lo que marca un momento clave en la temporada.

The Boys 5, temporada final: calendario del estreno de los capítulos

La temporada final de The Boys cuenta con un total de ocho episodios que se estrenan de manera semanal. El calendario inició el 8 de abril y continuará con lanzamientos cada semana. El episodio 6 llegará el 6 de mayo, seguido del capítulo 7 el 13 de mayo y el episodio final el 20 de mayo, con lo que se cerrará la historia principal de la serie.

Episodio 1: 8 de abril

Episodio 2: 8 de abril

Episodio 3: 15 de abril

Episodio 4: 22 de abril

Episodio 5: 29 de abril

Episodio 6: 6 de mayo

Episodio 7: 13 de mayo

Episodio 8: 20 de mayo

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