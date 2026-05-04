Día de Star Wars 2026: ¿Cuándo se estrena The Mandalorian & Grogu y dónde ver en México?

La saga de películas de ‘una galaxia muy, muy lejana’ vuelve a la pantalla grande tras siete años de ausencia

The Mandalorian and Grogu, lista para estrenarse en México. | @starwars

El Día de Star Wars 2026 llega con una de las noticias más esperadas por los seguidores de la saga: el regreso de la franquicia a la pantalla grande con The Mandalorian & Grogu, película que llevará al cine la historia de Din Djarin y su joven aprendiz tras el éxito de la serie en Disney+.

La nueva producción de Lucasfilm está dirigida por Jon Favreau y cuenta con Pedro Pascal nuevamente como Din Djarin. El elenco también incluye a Sigourney Weaver y Jeremy Allen White, dos incorporaciones que amplían el universo de la historia y refuerzan la apuesta de Disney por convertir esta película en un evento cinematográfico.

The old protect the young, and then the young protect the old.



Tickets are on sale tomorrow for Star Wars: The Mandalorian and Grogu only in theaters and IMAX May 22. pic.twitter.com/TA60tUMLJO — Star Wars (@starwars) April 16, 2026

La trama se ubica en la etapa de la Nueva República, cuando los restos del Imperio todavía representan una amenaza para la galaxia. En ese contexto, Din Djarin y Grogu son reclutados para una nueva misión que marcará el salto de ambos personajes de la televisión al cine.

La película también representa un momento clave para la saga, pues será el primer estreno cinematográfico de Star Wars desde 2019. Además, fue filmada para formato IMAX, con una propuesta visual pensada para llevar la relación entre el Mandaloriano y Grogu a una escala mayor.

¿Cuándo se estrena The Mandalorian & Grogu en México?

The Mandalorian & Grogu se estrenará en México el jueves 21 de mayo de 2026, un día antes de su fecha marcada en Estados Unidos, donde el lanzamiento oficial está anunciado para el 22 de mayo. La confirmación para Latinoamérica fue difundida por Disney Latino durante la promoción de la película en CCXP México.

El estreno coincide con una campaña especial rumbo al regreso de Star Wars al cine, con Pedro Pascal, Grogu y Jon Favreau como figuras principales de la promoción. La cinta se perfila como uno de los lanzamientos más importantes de Disney y Lucasfilm para 2026.

¿Dónde ver The Mandalorian & Grogu en México?

En México, The Mandalorian & Grogu podrá verse únicamente en cines a partir del 21 de mayo de 2026, con funciones en salas convencionales y formato IMAX. Hasta ahora, Disney y Lucasfilm no han anunciado una fecha de llegada a Disney+, por lo que su primera ventana de exhibición será exclusiva para salas de cine.

Para quienes quieran prepararse antes del estreno, las tres temporadas de The Mandalorian están disponibles en Disney+, donde se desarrolla el vínculo entre Din Djarin y Grogu que servirá como base para esta nueva aventura en la pantalla grande.

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