Huracán Trudy ya es categoría 3: Acapulco enciende alertas hoy; ¿qué otros estados y municipios afectará?

El fenómeno registra vientos de 195 km/h y podría alcanzar la categoría 4 durante el fin de semana; autoridades advierten por lluvias intensas y oleaje elevado

Esta madrugada alcanzó categoría 3 | Reuters

El huracán Trudy alcanzó la categoría 3 durante la madrugada de este viernes 16 de octubre de 2026, lo que mantiene bajo vigilancia a distintos puntos del Pacífico mexicano, incluido Acapulco, Guerrero. El fenómeno presenta vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de hasta 240 km/h, mientras avanza hacia el noroeste y amenaza con intensificarse a categoría 4. Las autoridades meteorológicas anticipan lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado, principalmente en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco, por lo que pidieron a la población mantenerse informada sobre su trayectoria.

¿Dónde está el huracán Trudy hoy 16 de octubre?

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), en su reporte de las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de Trudy se encontraba a 380 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 525 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. El ciclón registraba una presión mínima de 956 hectopascales y se desplazaba hacia el nor-noroeste a una velocidad aproximada de 7 km/h, todavía sobre aguas del océano Pacífico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el huracán podría continuar fortaleciéndose durante las próximas horas, con posibilidades de alcanzar la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. Esta evolución incrementa la atención sobre las costas del occidente del país, debido a que Trudy podría aproximarse a Michoacán, Colima y Jalisco durante el fin de semana, aunque su trayectoria todavía puede modificarse conforme avance sobre el mar.

¿Cuáles son los efectos del huracán Trudy categoría 3 y qué estados afecta?

La circulación de Trudy provocará lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en Guerrero y Oaxaca, principalmente en las regiones centro, este, sur y sureste de Guerrero, así como norte, centro, oeste y sur de Oaxaca. En Michoacán se esperan precipitaciones muy fuertes, especialmente en las regiones oeste, centro y sur. Estas condiciones podrían ocasionar inundaciones, deslaves, desbordamientos de arroyos y aumentos en los niveles de los ríos, especialmente en comunidades cercanas a cauces y zonas bajas.

El pronóstico también contempla oleaje de cuatro a cinco metros en las costas de Guerrero y Michoacán, mientras que en Oaxaca las olas podrían alcanzar entre tres y cuatro metros. En Guerrero se anticipan rachas de viento de 60 a 80 km/h, y en Michoacán y Oaxaca, de 50 a 70 km/h. Entre los municipios y localidades costeras que deben prestar especial atención a los avisos oficiales se encuentran Acapulco y Zihuatanejo, en Guerrero; Lázaro Cárdenas y Aquila, en Michoacán; Manzanillo, en Colima; y Cabo Corrientes, en Jalisco, debido a su ubicación dentro o cerca de las regiones bajo vigilancia.

Además, las autoridades mantienen avisos y zonas de vigilancia por vientos de huracán y tormenta tropical en distintos tramos del litoral del Pacífico. El NHC amplió este viernes las medidas preventivas, incluida una alerta de huracán para el tramo comprendido entre Manzanillo y Playa Pérula, así como una vigilancia de tormenta tropical desde el norte de Cabo Corrientes hasta San Blas, Nayarit. Las alertas no implican que todas estas localidades recibirán un impacto directo, pero sí que deben prepararse ante posibles condiciones meteorológicas peligrosas.

¿Tocará tierra el huracán Trudy? Este es el pronóstico

Por ahora, no existe confirmación de que el ojo del huracán Trudy vaya a tocar tierra en México. Sin embargo, el pronóstico del SMN contempla que el sistema continúe su desplazamiento paralelo al litoral y se aproxime a las costas de Michoacán durante el sábado 17 de octubre. Para el domingo 18, el ciclón podría ubicarse a unos 65 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, por lo que las autoridades consideran que el periodo de mayor riesgo para el occidente del país se concentrará durante el fin de semana.

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El coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, advirtió que Trudy podría acercarse a Colima y Jalisco como huracán categoría 4, antes de comenzar a debilitarse entre el lunes 19 y el martes 20 de octubre. Aunque el escenario actual no establece un impacto directo en tierra, un cambio en la dirección del ciclón podría modificar las zonas de afectación. Por ello, Protección Civil recomienda evitar actividades en playas y zonas de oleaje elevado, no intentar cruzar ríos o arroyos y atender las indicaciones de evacuación que emitan las autoridades locales.

De acuerdo con la proyección de trayectoria proporcionada por el SMN, el lunes 19 de octubre Trudy podría encontrarse a 150 kilómetros al oeste-noroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, mientras que para el martes 20 se ubicaría a unos 285 kilómetros al oeste de San Blas, Nayarit. Finalmente, el miércoles 21, sus remanentes podrían localizarse a 150 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Estas posiciones son estimaciones y no representan puntos confirmados de impacto, por lo que será necesario seguir los avisos oficiales conforme evolucione el fenómeno.