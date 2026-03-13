Monterrey recibe delegación de Irak rumbo al Repechaje en el Gigante de Acero

Irak avanza en su logística para el Repechaje, donde enfrentará al ganador del duelo entre Surinam y Bolivia por un boleto al Mundial 2026

Monterrey se alista para el Repechaje mundialista. Imago 7

El Repechaje Internacional de la FIFA en Monterrey, que definirá al último invitado al Mundial 2026, comienza a tomar forma. Tras las visitas de las delegaciones de Bolivia y Surinam, finalmente también acudió a la ciudad una representación de Irak, en medio de dudas sobre un posible cambio de fechas.

Una semana después de que el seleccionador de Irak, Graham Arnold, solicitara modificar la fecha de la final del Repechaje Internacional, parte de su cuerpo técnico estuvo en Monterrey para definir la logística de cara al partido decisivo del 31 de marzo en el Gigante de Acero, donde se conocerá al último clasificado a la Copa del Mundo.

Una persona al tanto de la visita de la delegación iraquí en Monterrey confirmó a Claro Sports que los representantes del equipo asiático conocieron el lugar donde realizarán sus entrenamientos, el sitio de concentración y también recibieron información sobre los aspectos logísticos relacionados con el Gigante de Acero.

Irak tendría prácticamente todo listo para viajar a Monterrey la próxima semana. Incluso, sus visas y permisos ya habrían quedado resueltos después de que el seleccionador del equipo expusiera problemas logísticos derivados del conflicto en Medio Oriente, situación que provocó el cierre del espacio aéreo en Irak y en otros países de la región.

El Repechaje Internacional de Monterrey, que se disputará en el Gigante de Acero, consta de dos partidos. Primero se jugará la semifinal entre Surinam y Bolivia el jueves 26 de marzo, mientras que la final será entre el ganador de ese duelo y la selección de Irak, encuentro que otorgará el último boleto al Mundial 2026.

