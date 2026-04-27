Revelan tráiler de La Casa del Dragón 3: aquí el adelanto, estreno y todo lo que sabemos

HBO presenta el avance de la nueva temporada con el conflicto Targaryen en su punto más alto rumbo a su estreno en 2026

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de La Casa del Dragón? | HBO Max

La tercera temporada de La Casa del Dragón ya tiene su primer adelanto oficial. HBO dio a conocer el tráiler de la nueva entrega, en la que se anticipa la continuación directa del conflicto entre las casas Targaryen, con una narrativa centrada en la guerra abierta que marcó el cierre de la segunda temporada.

El avance muestra un panorama marcado por enfrentamientos entre facciones, con escenas que reflejan la expansión del conflicto conocido como la Danza de los Dragones. A lo largo del tráiler, se observan movimientos estratégicos, alianzas y tensiones internas dentro de la propia familia que disputa el control del Trono de Hierro.

La historia retoma los acontecimientos posteriores al final de la segunda temporada, donde las diferencias entre los llamados “Verdes” y “Negros” se intensificaron. Ahora, la nueva entrega se plantea como una etapa en la que los enfrentamientos ya no se limitan a lo político, sino que avanzan hacia combates directos.

El adelanto también incluye momentos centrados en personajes como Rhaenyra y Daemon Targaryen, además de mostrar el papel que jugarán otros integrantes clave en la disputa por el poder. Las escenas sugieren que las decisiones de los protagonistas tendrán consecuencias en el desarrollo de la guerra.

Otro de los elementos que se anticipan es la inclusión de nuevos personajes dentro de la narrativa. Entre ellos destaca la incorporación de figuras que ampliarán el mapa político y militar de la serie, en un contexto donde las alianzas serán determinantes.

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El tráiler oficial fue presentado como parte de la promoción global de HBO, mostrando una serie de secuencias que combinan escenarios terrestres y marítimos, además de la presencia constante de dragones en combate. El avance permite observar parte del tono que tendrá la temporada, con un enfoque en la guerra y en la evolución de los personajes.

Entre los momentos que destacan se encuentran escenas de enfrentamientos navales, así como la preparación de ejércitos y la confrontación directa entre los bandos en disputa. También se incluyen diálogos que refuerzan la idea de una lucha por el dominio absoluto: “Tendrás un imperio inexpugnable”, dice Daemon Targaryen a Rhaenyra antes de añadir: “Nuestros hijos reinarán por siempre”.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de La Casa del Dragón?

La tercera temporada de La Casa del Dragón se estrenará el 21 de junio de 2026 a través de HBO y su plataforma de streaming. La entrega contará con ocho episodios, los cuales serán lanzados de manera semanal hasta completar la temporada.

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El elenco principal se mantiene para esta nueva entrega, con la participación de actores que han formado parte del proyecto desde sus primeras temporadas. Entre ellos se encuentran Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel y Ewan Mitchell.

A este grupo se suman otros nombres como Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell y Phia Saban. Además, se integran nuevos personajes que tendrán participación en el desarrollo de la trama.

La producción continúa bajo la dirección del equipo creativo encabezado por Ryan Condal, con la participación de George R.R. Martin como parte del desarrollo del universo narrativo basado en su obra Fuego y Sangre.

¿De qué trata La Casa del Dragón temporada 1 y 2?

La Casa del Dragón se desarrolla aproximadamente 200 años antes de los eventos de Juego de Tronos y sigue la historia de la familia Targaryen. La primera temporada presentó el origen del conflicto, centrado en la sucesión del trono tras el reinado de Viserys I.

A lo largo de esa etapa, se establecieron las tensiones entre Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower, lo que derivó en una división dentro del reino. La segunda temporada avanzó en ese conflicto, mostrando las primeras consecuencias de la disputa y el inicio de la guerra civil.

Con el cierre de la segunda entrega, la serie dejó el escenario listo para un enfrentamiento directo entre ambas facciones. La tercera temporada retoma ese punto, con el desarrollo de batallas, decisiones estratégicas y la evolución de los personajes en medio del conflicto por el poder.

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