¿Quién ganó La Villa 360 en Exatlón México hoy 27 de abril?

A pesar de perder a Valery Carranza el fin de semana, el equipo Azul no se achicó, dio gran pelea y se llevó los dos triunfos del día para quedarse con la Villa

El equipo Azul se sobrepuso de un duro golpe el fin de semana | @ExatlonMx

El Exatlón México 2026 está por llegar a su fin. Todos los atletas buscan por mantenerse en optimas condiciones y así mantenerse con vida en la competencia de cara a sus últimas semanas, por lo que hacerse de la Villa 360, día a día empieza a ser por demás necesario.

El equipo Azul llegaba a la competencia con el ánimo golpeado, tras la eliminación el pasado domingo de Valery Carranza, por lo que parecía complejo que se impusieran al equipo Rojo actuales poseedores del beneficio.

¿Quién ganó La Villa 360 este lunes y cuál es el premio? Resumen y resultado

La actividad del día comenzó con el llamado Juego por la Ventaja, misma que se compitió en parejas mixtas. En esta prueba hubo un dominio total de parte de los celestes al dejar el marcador 5-1. El punto definitivo fue conseguido por Katia y Alexis, en duelo ante Humberto y Mati Álvarez.

Ya una vez metidos en la Batalla por la Villa 360, los rojos se sacudieron el mal sabor de boca en un principio, con la victoria de Mono contra Leo; mientras que Humberto lograba poner el 2-1 para los colorados al doblegar a Alexis.

De nueva cuenta Alexis salía al circuito para intentar darle vida a los suyos, y conseguía el objetivo al vencer a Benyamin para poner el descuento 3-2; sin embargo Mati parecía regresar el agua a su cauce con el 5-3 para los rojos ante Katia.

A pesar de su pasado descalabro, Katía lograba quitarse la espina y conseguía el empate 5-5 sobre Jazmín, pero los rojos no se dejaban intimidar, al grado de que Paulette les daba cómoda ventaja 7-5 sobre la misma Katia.

Mati y Katia se enfrentaban por segunda ocasión en el circuito, y la victoria se iba del lado de los azules para un nuevo empate, ahora por 7; y el desempate en una prueba doble quedaba de nueva cuenta en los azules, ahora de la mano de Leo y de la propia Katia, al imponerse a Benyamin y Paulette.

¡Mati vs Katia! Aquí se cierra el Juego por la Ventaja y quien se lleva la victoria es el equipo… #GanaLaVilla



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¡Últimas semanas! De lunes a viernes 8:30 PM, domingos 8:00 PM por Azteca UNO. pic.twitter.com/1mfaw18xK6 — Exatlón México (@ExatlonMx) April 28, 2026

De esta manera, el equipo Azul recupera el beneficio de la Villa 360, misma que cuenta con diversas amenidades, tales como camas, comedores, salas, baños bien equipados y demás beneficios que ayudan a una mejor recuperación física y mental.

Horarios y dónde ver Exatlón México 2026 en vivo: canales de TV y streaming

Exatlón México 2026 se transmite de lunes a viernes a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de Azteca Uno. Además, los seguidores del reality pueden ver el programa en vivo mediante la aplicación oficial de TV Azteca, lo que permite seguir cada competencia desde dispositivos móviles o en línea.

Para los domingos, cuando se lleva a cabo el Duelo de Eliminación, el horario cambia y la emisión inicia a las 20:00 horas. En contraste, los sábados no hay transmisión del programa, ya que no forma parte de la programación de ese día.

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