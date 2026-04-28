Canelo Álvarez revela que su decisión de retirarse del boxeo ha tomado un giro inesperado

Saúl Álvarez aceptó que en su momento consideró retirarse a los 37 años, sin embargo podría extender su carrera por la injerencia de Turki Al Alshikh

Canelo da la fecha de su retiro | Foto por Steve Marcus; Getty Images vía AFP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez reconoció que en algún momento contempló retirarse del boxeo a los 37 años, pero ese plan podría cambiar. El creciente respaldo de Turki Al Alshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, con quien mantiene una relación comercial, ha abierto la posibilidad de que el tapatío extienda su carrera al menos hasta los 40, una postura que surge a pocos meses de su regreso al ring, programado para el 12 de septiembre en la cartelera de México vs. El Mundo, un evento que marcará un nuevo capítulo en su trayectoria.

Con 36 años de edad, el peleador tapatío piensa que todavía tiene suficiente gasolina en el tanque para continuar en el deporte profesional, pese a las dudas que generó en su última pelea de septiembre de 2025, donde perdió el campeonato indiscutido de las 168 libras ante Terence Crawford en Las Vegas, una derrota que dejó su carrera en plena cuerda floja.

“Pues yo quería a los 37. Pero ahora mi padrino (Turki Al Alshikh) no quiere dejarme ir hasta los 40 a lo mejor. Es que realmente ahorita si ves el boxeo no hay ningún peleador que pueda generar lo que yo genero, hay intereses muy grandes y yo me sigo sintiendo muy bien. Entonces aprovechar lo más que se pueda”, declaró Canelo Álvarez en el podcast de Oso Trava.

El excampeón indiscutido de los supermedianos firmó un contrato con Riyadh Season por cinco peleas, en lo que sería uno de los acuerdos más lucrativos en la historia reciente del boxeo. De acuerdo con diversos medios especializados, el boxeador mexicano habría pactado una cifra cercana a los 400 millones de dólares, con un plan inicial que contemplaba tres combates en Arabia Saudita y dos en el extranjero, incluyendo al menos uno en Estados Unidos. No obstante, reportes recientes señalan que Turki Al Alshikh estaría interesado en extender el vínculo por algunos años más, lo que podría ampliar aún más el alcance y la magnitud de este acuerdo.

Canelo Álvarez no quiere seguir involucrado en el boxeo

El pupilo de Eddy Reynoso señaló que, una vez que llegue su retiro, no tiene intención de seguir ligado al boxeo profesional. A pesar de contar con Canelo Promotions como uno de sus principales proyectos empresariales, considera que su futuro estará lejos de la industria, ya que no le agrada la forma en que se vive el negocio en el día a día, lo que influye directamente en su decisión de tomar distancia cuando cuelgue los guantes.

“Lo que pasa es que mi CEO (Richard Schaefer) tenía la idea de hacer una promotora y le dije ‘yo no quiero, es muy complicado, tengo otras metas en otros negocios, para qué el boxeo, el boxeo me dio mucho, no quiero y bueno… vamos a hacerlo’. Al final de cuentas todo lo que yo le dije ya se dio cuenta por qué se lo dije y dijo: ‘ahora ya te entendí porque no quieres entrar al boxeo’”, sentenció Canelo Álvarez. “Hay demasiado cochinero que yo no quiero involucrarme con eso. Promotores que tienen sus intereses, peleándose unos a los otros, demasiadas cosas que yo no quiero estar involucrado en eso porque yo no tengo necesidad”.

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