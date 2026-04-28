Continúan los cambios en Monterrey: el capitán Sergio Canales se va del equipo

La salida de Canales obliga a Rayados a redefinir liderazgo y estructura deportiva rumbo al Apertura 2026 tras una etapa sin títulos ni impacto decisivo

El cántabro se despidió del equipo tras quedar fuera de la Liguilla | Imago7

Rayados de Monterrey tendrá una restructuración completa para el Apertura 2026 de la Liga MX, además de buscar director técnico y presidente deportivo, ahora el equipo regiomontano estará en búsqueda de un nuevo capitán, ya que el español Sergio Canales no seguirá en la institución tras no renovar su contrato.

A pesar de que tenía un año vinculante para seguir jugando en Monterrey, no hubo negociaciones para hacer válida la opción, ya que Rayados tendrá cambios importantes en el área deportiva para el próximo semestre y el mismo Canales ya tenía controlado regresar a su país natal para jugar en el Racing de Santander, equipo en el que se formó y debutó en el 2008.

“Tu calidad te hizo brillar en la cancha, pero lo que nos marcó fue el vínculo que construiste con nuestra gente. Te deseamos lo mejor en lo que viene Sergio Canales. Monterrey siempre será tu casa”, escribió el club en sus redes sociales.m

Tu calidad te hizo brillar en la cancha, pero lo que nos marcó fue el vínculo que construiste con nuestra gente.💙



Te deseamos lo mejor en lo que viene, @SergioCanales.🙌🏼 Monterrey siempre será tu casa #EnLaVidaYEnLaCancha.⛰️ pic.twitter.com/2VjIAXyjTS — Rayados (@Rayados) April 28, 2026

Sergio Canales se despide del Monterrey con 35 años y un fracaso en la espalda, ya que en su último torneo no marcó diferencia, perdió la titularidad, cedió la capitanía del equipo y no pudo hacer nada para evitar quedar fuera de toda posibilidad para no acceder a la Liguilla del Clausura 2026 en la Liga MX, además de que en la Concachampions también fueron eliminados muy pronto.

Canales Madrazo se retira de Rayados con la deuda de no poder salir campeón de Liga MX o alguna otra competencia oficial, ya que llegó como una solución a la falta de liderazgo y calidad en el centro del campo, pero no pudo ser un referente en la búsqueda de trofeos para la institución albiazul.

Canales llegó a Monterrey en verano de 2023 tras concluir su etapa en el Real Betis. El español disputó 118 partidos con la camiseta de Rayados, donde marcó 46 goles y aportó 22 asistencias. En Liguillas, Canales tuvo su mejor actuación en el Apertura 2024, donde llevó al equipo hasta la final, con un gol y tres asistencias. Ante Las Águilas, colaboró en dos acciones de gol, pero aún así no pudo levantar el título.

El español, quien se perdió por lesión los dos últimos partidos de la temporada regular en el Clausura 2026 es la primera baja confirmada de Rayados para el próximo torneo, donde tendrán una nueva etapa con otro presidente deportivo tras la salida del Tato Noriega y otro entrenador tras finalizar la gestión del cuerpo técnico interino comandado por Nicolás Sánchez.

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