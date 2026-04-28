La Consilium University Cup aterriza en Bogotá

96 estudiantes de las seis universidades más influyentes del país, llegan a la Consilium University Cup en Bogotá.

Club Campestre de Guaymaral en Bogotá | consiliumuniversitycup

Este jueves 30 de abril, el Club Campestre Guaymaral de Bogotá recibirá a 96 jugadores de las universidades de los Andes, Rosario, Externado, CESA, Javeriana y La Sabana. Esta primera edición se jugará al estilo ‘Ryder Cup’, en el que 16 jugadores por equipo disputarán duelos interuniversitarios. Exigiendo tanto precisión técnica, como una profunda estrategia grupal.

El torneo es la validación de un proceso en el que el rigor académico y la disciplina del golf convergen. Permitiendo así que el talento joven se mantenga activo en un entorno de alto nivel. Para los organizadores, este evento tiene madera. “Esta es una oportunidad única para reunir a las universidades y construir una comunidad en torno a nuestro deporte”, afirma Nicolás Lemus, director del certamen.

“Ser el aliado de la movilidad de esta Copa en este escenario es muy importante. Desde Zeekr entendemos la importancia de apoyar el deporte universitario y fomentar la sana competencia”, cuenta Sebastián Gómez, Líder de Marketing de Zeekr, marca automotriz de lujo. Por su parte, para Jorge Vargas, gerente de marketing de TaylorMade, “es un orgullo continuar acompañando el desarrollo del golf universitario en el país”.

Con el nacimiento de la Consilium University Cup, el país estrena un circuito de alta competencia que replica los modelos de formación integral de potencias mundiales en el deporte universitario, como Estados Unidos, Australia y Reino Unido. Una dinámica que llegó para quedarse en la ciudad de Bogotá.

Bajo la mística del formato Ryder, este certamen aspira a seguir sembrando valores como el liderazgo, la disciplina, el trabajo en equipo, la excelencia y el juego limpio. Al mismo tiempo que promueve una estructura que impulse el crecimiento del golf colombiano desde la academia.

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