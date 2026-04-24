The Boys 5, capítulo 4: Homelander se autonombró el ‘salvador del mundo’, esto pasó en el último episodio

El capítulo 4 de The Boys redefine el conflicto entre Homelander, Ryan y el equipo rumbo al estreno del episodio 5 de la temporada final

The Boys, qué pasó en el nuevo capítulo | Amazon Prime

La temporada final de The Boys continúa desarrollando sus conflictos principales con un nuevo episodio que ha dejado a los seguidores de la serie con muchas dudas. La serie mantiene abiertas varias líneas narrativas que involucran tanto a los integrantes del equipo como a las figuras que controlan el poder dentro de su universo.

Tras los acontecimientos del capítulo anterior, los personajes enfrentan nuevas decisiones que afectan su rumbo. La historia avanza en distintos frentes, desde el estado de salud de Ryan hasta la evolución del discurso de Homelander, mientras el grupo intenta avanzar en su objetivo principal.

The Boys 5: ¿Qué pasó en el capítulo 4, de la temporada final?

El episodio inicia con Homelander reforzando la imagen que ha construido sobre sí mismo. A través de un discurso impulsado por Firecracker y respaldado por los medios de Vought, comienza a posicionarse como una figura con influencia más allá de su poder físico, integrando elementos de carácter religioso en su narrativa.

En paralelo, Ryan continúa su recuperación tras lo ocurrido anteriormente. Bajo la supervisión de Butcher, se desarrolla un intercambio que deja ver diferencias entre ambos. Aunque existe un intento de acercamiento, la relación no logra estabilizarse y Ryan decide tomar distancia.

El equipo de The Boys se traslada a Fort Harmony, una instalación abandonada, con el objetivo de localizar elementos relacionados con el desarrollo de un virus. Al llegar, encuentran un entorno alterado por una vegetación que afecta el comportamiento de quienes entran en contacto con ella, lo que provoca conflictos dentro del grupo durante la búsqueda.

Por otro lado, Annie emprende un camino independiente que la lleva a encontrar a su padre biológico. Durante este proceso, descubre la existencia de un hermano, lo que genera un nuevo conflicto en su historia personal antes de retirarse del lugar.

Dentro de Fort Harmony, Soldier Boy aparece en escena junto a Homelander. La interacción entre ambos deriva en una confrontación que termina con Homelander siendo contenido de manera temporal en una instalación diseñada para neutralizar a los supers.

El origen del comportamiento del entorno se revela cuando Frenchie encuentra a Quinn, un científico vinculado al lugar, cuya condición está relacionada con la vegetación presente. La situación se resuelve cuando Soldier Boy interviene, lo que detiene el efecto que afectaba al grupo. Tras liberarse, Homelander regresa a su entorno y decide continuar con su estrategia para consolidar su posición dentro del movimiento que ha comenzado a construir.

The Boys, capítulo 5: ¿Qué día y a qué hora se estrena el nuevo episodio de la temporada final?

El siguiente episodio de la temporada final de The Boys se puede seguir por Amazon Prime Video, manteniendo el calendario semanal que ha seguido la producción en sus entregas recientes.El capítulo 5 se estrenará el miércoles 29 de abril.

El lanzamiento se realiza en horarios establecidos a nivel internacional, por lo que los espectadores en distintas regiones podrán acceder al nuevo capítulo conforme a la programación habitual del servicio de streaming. En México se puede ver apartir de la 2:00 am, tiempo de la Ciudad de México.

The Boys 5: Calendario completo del estreno de los episodios de la temporada final

La temporada final de The Boys sigue un esquema de estreno escalonado, con episodios que se liberan de forma semanal en la plataforma correspondiente. Este formato permite que cada capítulo desarrolle nuevas líneas narrativas y mantenga el seguimiento de la historia a lo largo de varias semanas, hasta llegar al desenlace de la serie. El calendario de cada capítulo es el siguiente:

Episodio 1: 1 de abril de 2026

Episodio 2: 8 de abril de 2026

Episodio 3: 15 de abril de 2026

Episodio 4: 22 de abril de 2026

Episodio 5: 29 de abril de 2026

Episodio 6: 6 de mayo de 2026

Episodio 7: 13 de mayo de 2026

Episodio 8 (final): 20 de mayo de 2026

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