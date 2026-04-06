El Diablo Viste a la Moda 2 lanza su tráiler final: fecha de estreno y de qué trata la esperada secuela

Meryl Streep y Anne Hathaway regresan a la pantalla grande en sus papeles de Miranda Priestly y Andy Sachs

Checa el tráiler del Diablo Viste a la Moda 2. | @20thcentury

El regreso de una de las películas más icónicas del cine moderno ya es una realidad. Este lunes 6 de abril, 20th Century Studios lanzó el tráiler final de El Diablo viste a la moda 2 (The Devil Wears Prada 2), una secuela que revive la historia que marcó a toda una generación y que ahora promete nuevos conflictos dentro de una industria que ha cambiado por completo.

A casi 20 años del estreno de la primera entrega, la cinta vuelve con Meryl Streep y Anne Hathaway en sus papeles originales, retomando la historia de Miranda Priestly y Andrea Sachs. El nuevo adelanto muestra una trama que mezcla nostalgia, poder y una lucha mediática que pondrá en juego el legado de la revista Runway.

Además, el avance confirma el regreso de personajes clave como Emily Charlton y Nigel, interpretados por Emily Blunt y Stanley Tucci, en una historia que vuelve a poner en el centro la moda, la ambición y las relaciones dentro de este competitivo mundo.

El Diablo Viste a la Moda 2: ¿Cuándo es la fecha de estreno en México?

La película El Diablo viste a la moda 2 llegará a los cines de México el próximo 30 de abril de 2026. El estreno coincide con el aniversario número 20 de la primera entrega, lo que ha generado gran expectativa entre los seguidores de la historia original.

¿De qué trata la secuela de El Diablo Viste a la Moda 2?

La secuela presenta a Miranda Priestly enfrentando uno de los momentos más complicados de su carrera, tras la crisis de los medios impresos y un escándalo que pone en riesgo su imperio dentro del mundo editorial.

Ante esta situación, Miranda buscará apoyo en Andrea Sachs, su antigua asistente, quien ahora cuenta con una sólida trayectoria en el periodismo. Sin embargo, la relación entre ambas tomará un nuevo giro, ya que Andrea también verá la oportunidad de exponer a su exjefa en medio del escándalo.

Por su parte, Emily Charlton regresa con un papel más relevante, convertida en una figura importante dentro de la industria y con una relación compleja con Andrea, lo que añade tensión a la historia.

El Diablo Viste a la Moda 2: este es el tráiler final

El adelanto también destaca el glamour característico de la saga, con pasarelas, moda de alto nivel y una narrativa que combina el pasado con nuevos desafíos. Además, se confirmó que artistas como Lady Gaga y Doechii participarán en el soundtrack con la canción original Runway, que acompaña el avance.

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