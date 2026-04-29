Rating Colombia del 28 de abril de 2026, según CNC: ‘A Otro Nivel’, líder absoluto

En Claro Sports pueden informarse de todos los detalles sobre el rating de la televisión colombiana para el martes 28 de abril.

A Otro Nivel pisa fuerte en el rating | Caracol TV

Los colombianos siguen dejando en claro cuales son sus preferencias a nivel de programaciones de los canales nacionales. Caracol TV sigue teniendo una supremacía importante en el rating y más con su producción estelar ‘A Otro Nivel’. En Claro Sports les traemos todos los detalles para el 28 de abril.

Rating en Colombia del 28 de abril de 2026, según CNC

A Otro Nivel | Canal Caracol | 10.13 % Noticias Caracol PRM | 9.69 % Las de Siempre | Canal RCN | 5.54 % La Rosa de Guadalupe | Canal RCN | 5.50 % La Casa de los Famosos | Canal RCN | 5.49 % Noticias Caracol MD | 5.034 % Noticias RCN PRM | 5.031 % Vecinos | Canal Caracol | 4.61 % Leyla | Canal Caracol | 4.30 % El juego de mi destino | Canal Caracol | 3.93 %

Programación de fútbol para este miércoles 29 de abril de 2026

02:00 p.m. | Atlético de Madrid vs Arsenal | Champions League.

05:00 p.m. | Platense vs Santa Fe | Copa Libertadores.

07:30 p.m. | Cerro Porteño vs Palmeiras | Copa Libertadores.

07:30 p.m. | Estudiantes de La Plata vs Flamengo | Copa Libertadores.

Así se mide el rating en Colombia y esto vale cada punto

Se realiza por medio de decodificadores que están a lo largo del país y está a cargo del Centro Nacional de Consultoría (CNC), entidad que tiene una medición muy acertada. Se usa un modelo de preferencia para definir el porcentaje de puntuación, el cual se basa en medir un cambio de programa de un usuario, que da más valor al producto que pasó a sintonizar en comparación al anterior que estaba viendo.

Rating en Colombia de los últimos días

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