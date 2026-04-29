Del tricampeonato a la segunda lista mundialista con menos jugadores del América

Javier Aguire solo convocó a Israel Reyes para la Copa del Mundo, reflejando la caída de nivel del equipo azulcrema en los últimos 18 meses

Javier Aguirre dio a conocer su convocatoria de jugadores de la Liga MX para la Copa del Mundo. Son 12 futbolistas del torneo local, con la sorpresa de que Erick Sánchez se cayó del listado y deja al América con solo un representante.

En 18 meses, el América pasó de tener el tricampeonato a contar con solo un jugador con opciones de disputar el Mundial, Israel Reyes. La lesión de Luis Ángel Malagón quitó una de las cartas fuertes del equipo azulcrema, pero la racha de año y medio sin títulos indica una baja de nivel de la plantilla, dejando al margen a Ramón Juárez, Henry Martin, Kevin Álvarez, Alexis Gutiérrez y a Erick Sánchez.

¿Cuántos jugadores del América fueron al Mundial con la selección mexicana?

En todas las participaciones de la selección mexicana en los Mundiales, solo en una no hubo futbolistas del América: Suecia 1958. La Copa del Mundo del 2026 empata a Sudáfrica 2010, Inglaterra 1966 y Suiza 1954 como las justas mundialistas en las que solo hubo un futbolista azulcrema.

Con Israel Reyes, un total de 47 futbolistas del América representaron a México en la Copa del Mundo. Solo cinco lo hicieron en más de una ocasión: Guillermo Ochoa (3), Germán Villa (2), Pedro Nájera (2), Cristóbal Ortega (2) y Javier Fragoso (2).

Uruguay 1930 (5): Rafael Garza García, Francisco Garza, Roberto Gayón, Alfredo Sánchez e Isidoro Sota.

Rafael Garza García, Francisco Garza, Roberto Gayón, Alfredo Sánchez e Isidoro Sota. Brasil 1950 (3): José Luis Borbolla, Manuel Gutiérrez y Mario Ochoa.

José Luis Borbolla, Manuel Gutiérrez y Mario Ochoa. Suiza 1954 (1): Pedro Nájera.

Pedro Nájera. Suecia 1958 (0): NINGUNO.

Chile 1962 (2): Pedro Nájera y Antonio Jasso.

Pedro Nájera y Antonio Jasso. Inglaterra 1966 (1): Javier Fragoso.

Javier Fragoso. México 1970 (5): Mario Pérez, Guillermo Hernández, Enrique Borja, Horacio López Salgado y Javier Fragoso.

Mario Pérez, Guillermo Hernández, Enrique Borja, Horacio López Salgado y Javier Fragoso. Argentina 1978 (5): Alfredo Tena, Antonio de la Torre, Cristóbal Ortega, Jesús Martínez y Pedro Soto.

Alfredo Tena, Antonio de la Torre, Cristóbal Ortega, Jesús Martínez y Pedro Soto. México 1986 (6) : Mario Trejo, Armando Manzo, Carlos de los Cobos, Alejandro Domínguez, Carlos Hermosillo y Cristóbal Ortega.

: Mario Trejo, Armando Manzo, Carlos de los Cobos, Alejandro Domínguez, Carlos Hermosillo y Cristóbal Ortega. Estados Unidos 1994 (2): Luis Roberto Alves ‘Zague’ y Adrián Chávez.

Luis Roberto Alves ‘Zague’ y Adrián Chávez. Francia 1998 (7): Germán Villa, Duilio Davino, Alberto García Aspe, Ricardo Peláez, Oswaldo Sánchez, Raúl Rodrigo Lara e Isaac Terrazas.

Germán Villa, Duilio Davino, Alberto García Aspe, Ricardo Peláez, Oswaldo Sánchez, Raúl Rodrigo Lara e Isaac Terrazas. Corea Japón 2002 (2): Germán Villa y Luis Hernández

Germán Villa y Luis Hernández Alemania 2006 (3): Pável Pardo, Guillermo Ochoa y José Antonio Castro.

Pável Pardo, Guillermo Ochoa y José Antonio Castro. Sudáfrica 2010 (1): Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa Brasil 2014 (4): Maza Rodríguez, Miguel Layún, Raúl Jiménez y Paul Aguilar.

Maza Rodríguez, Miguel Layún, Raúl Jiménez y Paul Aguilar. Rusia 2018 (2): Oribe Peralta y Edson Álvarez.

Oribe Peralta y Edson Álvarez. Qatar 2022 (3): Néstor Araujo, Guillermo Ochoa y Henry Martin.

Néstor Araujo, Guillermo Ochoa y Henry Martin. México, Estados Unidos y Canadá 2026 (1): Israel Reyes

A esa lista hay que agregar a cuatro jugadores sudamericanos. Carlos Reinoso y Osvaldo Castro fueron con Chile a Alemania 1974, Héctor Miguel Zelada fue campeón del mundo con Argentina en México 1986, Jean Beausejour fue con Chile a Sudáfrica 2010, elevando el total a los 51 jugadores americanistas en las Copas del Mundo. Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez podrían ir con Uruguay a la siguiente justa mundialista. Cristian Borja y Alex Zendejas no han sido llamados con Colombia y Estados Unidos este 2026.

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