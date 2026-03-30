Stranger Things: Relatos del 85 ¿Cuándo se estrena la serie spin-off de Netflix y de qué trata?

La nueva serie llega el 23 de abril a Netflix con una historia animada ambientada en Hawkins, donde una nueva amenaza surge bajo la nieve

La popular serie estrena su primer spin off | @NetflixES

Netflix ya puso fecha al regreso de Hawkins, pero esta vez no será con una nueva temporada live-action, sino con una serie animada que amplía el universo de Stranger Things. ‘Stranger Things: Relatos del 85’ será el primer spin-off animado de la franquicia y llegará como una apuesta para mantener viva la historia mientras los fans siguen atentos a todo lo que rodea a la saga creada por los hermanos Duffer.

La nueva producción se ubica en el invierno de 1985, un periodo clave dentro de la cronología de la serie original, porque se desarrolla entre las temporadas 2 y 3. Ese punto intermedio le permite a Netflix explorar un momento que no había sido desarrollado a fondo en pantalla y, al mismo tiempo, recuperar la esencia del grupo de amigos en medio de una aparente calma en Hawkins.

Once, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max volverán a la acción, ahora con una estética inspirada en la animación y con nuevas voces. Además, la serie introducirá a Nikki Baxter, un personaje inédito que se sumará a la pandilla en esta nueva aventura. La plataforma presenta esta historia como un nuevo misterio paranormal, con monstruos distintos y una amenaza que vuelve a alterar la tranquilidad del pueblo.

El anuncio tomó fuerza tras la publicación del nuevo tráiler oficial, que dejó ver una atmósfera nevada, criaturas inéditas y el tono de aventura juvenil que hizo famosa a la franquicia. Netflix, a través de Tudum, remarcó que la serie mantiene el corazón de ‘Stranger Things’, pero aprovecha la animación para ir más lejos en diseño visual, monstruos y secuencias de acción.

¿Cuándo se estrena el spin-off de Stranger Things en Netflix?

La fecha de estreno de ‘Stranger Things: Relatos del 85‘ es el 23 de abril de 2026, y su lanzamiento será exclusivo de Netflix. La propia plataforma confirmó el día de estreno en sus materiales oficiales, mientras que Tudum reforzó que se trata del arranque formal de esta nueva etapa animada dentro de una de sus franquicias más exitosas.

El estreno no será un simple añadido al catálogo, sino una expansión directa del universo de Hawkins. Por eso la expectativa creció desde que Netflix comenzó a revelar avances, elenco y detalles de producción. El proyecto está encabezado por Eric Robles como showrunner, con Matt y Ross Duffer como productores ejecutivos, lo que refuerza la idea de que este spin-off sí forma parte del mapa narrativo oficial de la serie.

Stranger Things: Relatos del 85 ¿De qué trata la serie animada de Netflix?

La historia arranca cuando Hawkins intenta recuperar la normalidad tras los hechos más duros de la segunda temporada. Los chicos vuelven a sus rutinas, a sus partidas de Dungeons & Dragons y a sus días de nieve, pero debajo de esa calma comienza a despertar una nueva amenaza que obliga al grupo a reunirse otra vez.

Netflix resume la trama como un nuevo misterio en un pueblo lleno de secretos, donde los protagonistas se enfrentan a “algo aún más extraño”. Tudum añade que el peligro surge bajo el hielo y que la misión de los personajes será descubrir qué está ocurriendo para salvar Hawkins. No se trata, según Eric Robles, de una batalla para salvar al mundo entero, sino de una amenaza local que mantiene el tono íntimo y juvenil del origen de la serie.

Uno de los puntos más llamativos del spin-off es que mezcla el laboratorio de Hawkins con materia del Upside Down, una combinación que da pie a monstruos nuevos y a un conflicto distinto al de la serie principal. Ese enfoque también abre la puerta para que la animación juegue con criaturas más extrañas, escenarios más ambiciosos y un ritmo más libre, sin depender de las limitaciones del live-action.

Trailer oficial de Stranger Things: Relatos del 85

Si las criaturas salen, va a ser el fin. 'Stranger Things: Relatos del 85' llega el 23 de abril. pic.twitter.com/seJjjlvF5h — Netflix España (@NetflixES) March 26, 2026

El tráiler oficial ya fue lanzado por Netflix y Tudum el 26 de marzo de 2026, y desde entonces dejó una primera lectura muy clara: la nieve será parte central de la amenaza. En el avance se observa al grupo andando en bicicleta, usando linternas y radios, mientras una presencia monstruosa comienza a emerger bajo la superficie helada de Hawkins.

El avance también confirma el regreso del espíritu clásico de Stranger Things, con amistad, misterio y terror juvenil, pero en clave animada. Para los fans, el tráiler funciona como una declaración de intenciones: Netflix no busca reemplazar la serie original, sino abrir una nueva puerta para contar historias del mismo universo con otros recursos visuales y con espacio para nuevas criaturas, nuevos personajes y nuevos secretos en Hawkins.

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