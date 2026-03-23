Muere Carrie Anne Fleming, actriz de ‘Supernatural’, a los 51 años

Falleció la actriz canadiense a los 51 años tras complicaciones por cáncer de mama; actriz de ‘Supernatural’ deja legado en series de culto

La actriz dejó un gran legado en televisión | Captura IZombie

Carrie Anne Fleming, actriz canadiense reconocida por sus apariciones en series como ‘Supernatural’ e ‘iZombie’, murió a los 51 años. La noticia tomó fuerza este 22 de marzo de 2026, aunque los reportes coinciden en que su fallecimiento ocurrió el 26 de febrero en Sidney, British Columbia.

El deceso fue dado a conocer por Jim Beaver, su compañero en ‘Supernatural’, quien además mantenía una relación cercana con la intérprete. De acuerdo con los reportes publicados, la actriz falleció por complicaciones derivadas del cáncer de mama.

La muerte de Fleming generó reacciones entre seguidores de las series de culto en las que participó, sobre todo por el vínculo que construyó con el público de ‘Supernatural’. Su paso por la pantalla chica la convirtió en un rostro habitual dentro de producciones de ciencia ficción, drama y terror durante más de tres décadas.

Aunque su nombre no siempre encabezó grandes elencos, Carrie Anne Fleming dejó una huella constante en televisión gracias a personajes secundarios que lograron permanecer en la memoria de la audiencia. Su trabajo fue citado en medios especializados junto con títulos como ‘Smallville’, ‘The L Word’, ‘Continuum’, ‘Motive’, ‘UnREAL’ y ‘Supergirl’.

¿Quién fue Carrie Anne Fleming?

Carrie Anne Fleming fue una actriz y escritora canadiense nacida el 16 de agosto de 1974 en Nueva Escocia. Su carrera en pantalla comenzó en la década de los noventa y, con el tiempo, sumó más de 40 créditos en cine y televisión, con una presencia marcada en producciones de género fantástico y de suspenso.

Uno de sus papeles más recordados fue el de Karen Singer en ‘Supernatural’, la esposa de Bobby Singer. Antes de asumir ese personaje, también apareció en la serie con otro rol menor, y después volvió a integrarse al universo del programa en episodios clave para la historia del personaje interpretado por Jim Beaver.

¿De qué murió Carrie Anne Fleming?

Los reportes difundidos este domingo señalan que Carrie Anne Fleming murió por complicaciones relacionadas con el cáncer de mama. Jim Beaver confirmó esa causa a Variety, mientras que TMZ señala que la actriz no superó las secuelas del padecimiento tras una larga batalla contra la enfermedad.

Beaver había revelado desde el 2 de marzo que Fleming había enfrentado el cáncer durante un periodo prolongado. En su mensaje público, el actor lamentó la pérdida de quien fue su compañera de escena en ‘Supernatural’, lo que dio una dimensión personal a la noticia y confirmó el fuerte lazo que existía entre ambos.

Trayectoria y legado de Carrie Anne Fleming

La trayectoria de Carrie Anne Fleming se construyó con constancia en televisión, cine y teatro. Entre sus trabajos aparecen ‘iZombie’, donde interpretó a Candy Baker durante 12 episodios, además de participaciones en ‘Masters of Horror’, ‘The Dead Zone’, ‘Stargate SG-1’ y la película para televisión ‘The Unauthorized Full House Story’.

Su historia profesional también incluyó formación artística en British Columbia y actividad escénica en montajes como ‘Romeo and Juliet’, ‘Steel Magnolias’, ‘Noises Off’ y ‘Fame’. Esa combinación de trabajo en foros, sets y escenarios ayudó a sostener una carrera amplia, respetada por colegas y seguida por fans de series de culto.

Carrie Anne Fleming deja como parte de su legado una carrera de más de 30 años y una filmografía que atravesó varias generaciones de televisión. Su servicio conmemorativo será anunciado más adelante.

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