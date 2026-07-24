Desde ‘Iron Man’ del año 2008, ‘Capitán América: El primer vengador’, y hasta ‘Los 4 Fantásticos’; esta es la manera correcta para entender el ‘multiverso’ de Marvel

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) continúa en este 2026, cuando se estrene la película de Spider-Man: Brand New Day el próximo jueves 30 de julio, para continuar la saga de una de las compañías más reconocida de comics en el mundo. Esta entrega es la continuación de la fase 6 del UCM, luego del largometraje de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos.

A continuación te decimos cómo ver las películas y series de Marvel en orden cronológico, desde ‘Capitán América: El primer vengador’, hasta los próximos estrenos.

¿Cómo ver la saga Marvel en orden cronológico?

Capitán América: El primer vengador (Joe Johnston, 2011) Captain Marvel (Anna Boden y Ryan Fleck, 2019) Iron Man (Jon Favreau, 2008) The Incredible Hulk (Louis Leterrier, 2008) Iron Man 2 (Jon Favreau, 2010) Thor (Kenneth Branagh, 2011) The Avengers (Joss Whedon, 2012) Iron Man 3 (Shane Black, 2013) Thor: Un mundo oscuro (Alan Taylor, 2013) Capitán América: El Soldado de Invierno (Anthony y Joe Russo, 2014) Guardianes de la Galaxia (James Gunn, 2014) Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (James Gunn, 2017) Yo soy Groot (2022) The Avengers: La era de Ultrón (Joss Whedon, 2015) Ant-Man (Peyton Reed, 2015) Capitán América: Civil War (Joe y Anthony Russo, 2016) Black Widow (Cate Shortland, 2020) Black Panther (Ryan Coogler, 2018) Doctor Strange (Scott Derrickson, 2016) Spider-Man: Homecoming (Jon Watts, 2017) Ant-Man and The Wasp (Peyton Reed, 2018) Thor: Ragnarok (Taika Waititi, 2017) Avengers: Infinity War (Joe y Anthony Russo, 2018) Avengers: Endgame (Joe y Anthony Russo, 2019) Loki (2021) Wandavision (2021) Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (Destin Cretton, 2021) Falcon y el Soldado de Invierno (2021) Spider-man: Lejos de casa (Jon Watts, 2019) Spider-Man: No Way Home (Jon Watts, 2021) Eternals (Chloé Zhao, 2021) Hawkeye (2021) Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (2022) Moon Knight (2022) She-Hulk (2022) Ms. Marvel (2022) Thor: Love and Thunder (2022) Black Panther: Wakanda Forever (2022) Guardianes de la Galaxia: Especial Felices Fiestas (2022) Ant-Man and The Wasp: Quantumania (2023) Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (2023) Loki (Temporada 2) (2023) Invasión secreta (2023) The Marvels (2023) Deadpool & Wolverine (2024) Agatha, ¿Quién si no? (2025) Capitán América: Brave New World (2025) Daredevil: Born Again (2025) Thunderbolts (2025) Los 4 Fantásticos: Primeros pasos (2025)

¿Cuántas películas de Marvel hay en total?

Hasta el momento Marvel ha estrenado más de 45 películas correspondientes al Universo Cinematográfico; sin embargo hay otras producciones en formato de serie que conforman el UCM.

Por si fuera poco el estudio ya está trabajando en más entregas, entre las que se encuentran:

Los 4 Fantásticos: Primeros pasos (25 de julio de 2025) Spider-Man: Brand New Day (30 de julio de 2026) Avengers: Doomsday (18 de diciembre de 2026) Blade (Sin fecha de estreno) Avengers: Secret Wars (17 de diciembre de 2027)

¿Cuál fue la primera película del UCM?

La primera película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) es Iron Man, estrenada en abril de 2008 y bajo la dirección de Jon Favreau. Se trata de una historia protagonizada por Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.).

“Después de crear una armadura y escaparse de sus secuestradores, un fabricante de armas convierte su creación en una herramienta para combatir el crimen”, se puede leer en la sinopsis de Netflix.

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