Muere Kaylee Hottle a los 18 años, la joven actriz participó en Godzilla vs Kong

Las autoridades confirmaron la muerte de la actriz Kaylee Hottle en un accidente automovilístico registrado en una carretera de Maryland

Muere la actriz Kaylee Hottle en un accidente | Captura de pantalla: The Patricios

La actriz Kaylee Hottle, conocida por interpretar a Jia en Godzilla vs Kong y Godzilla x Kong: The New Empire, murió a los 18 años este martes 21 de julio tras un accidente ocurrido en Maryland, Estados Unidos. La noticia fue confirmada por su padre, Joshua Hottle, durante una transmisión en vivo de más de 20 minutos en redes sociales, en la que relató que su hija perdió la vida a consecuencia del percance.

Durante la transmisión, Joshua Hottle explicó que se encontraba en Texas cuando recibió la lamentable noticia sobre el fallecimiento de la joven actriz, quien era originaria de ese estado.

¿De qué murió Kaylee Hottle, actriz de la franquicia Godzilla?

De acuerdo con información publicada por TMZ, la actriz Kaylee Hottle habría fallecido en la madrugada de este martes tras verse involucrada en un accidente automovilístico en Maryland. Joshua Hottle, padre de la actriz, fue quien aseguró que recibió una llamada de las autoridades para informarle que el corazón de la joven se detuvo durante el traslado al hospital. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe completo sobre el caso.

Según el medio de comunicación, las primeras versiones apuntan a que Kaylee Hottle viajaba como pasajera en un Honda Accord modelo 1995 cuando el conductor presuntamente perdió el control del vehículo, salió del camino e impactó contra una zanja ubicada a un costado de la carretera. Esa circunstancia podría ser la causa del accidente que derivó en su posible muerte; sin embargo se espera que las autoridades den a conocer los resultados de la investigación.

Muere Kaylee Hottle a los 18 años: esta es su trayectoria en la pantalla grande

La carrera de Kaylee Hottle comenzó en 2017 con un comercial para el servicio de videollamadas Convo. Más tarde participó en otras campañas y en el proyecto informativo 10 Deaf Children: One Powerful Message, una iniciativa que impulsó el respaldo a la comunidad sorda en su lucha por la igualdad de derechos. Su gran oportunidad llegó en 2021, cuando la reconocida directora de casting Sarah Halley Finn la eligió para dar vida a Jia en Godzilla vs Kong, después de que un asistente de dirección la recordara por aquel anuncio. El personaje marcó su debut en la pantalla grande y le permitió compartir créditos con Rebecca Hall y Alexander Skarsgård, quienes incluso aprendieron lengua de señas estadounidense para comunicarse con ella durante el rodaje. Ese mismo año también apareció en un episodio de la serie Magnum P.I.

Jia se convirtió en el personaje más importante de su carrera y Hottle retomó el papel en Godzilla x Kong: The New Empire (2024). Su interpretación recibió elogios de la crítica y le valió una nominación al Premio Saturn en la categoría de Mejor Interpretación de un Actor Joven durante la edición número 52 de esos galardones. Aunque su trayectoria fue breve, dejó una huella significativa como una de las jóvenes actrices sordas con mayor proyección en Hollywood y contribuyó a impulsar una representación más inclusiva de la comunidad sorda en la industria del entretenimiento.

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