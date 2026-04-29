¿Entrenar en ayunas es realmente más efectivo para quemar grasa?: esto dice la ciencia sobre sus beneficios

El ejercicio en ayunas gana popularidad, pero sus efectos dependen del metabolismo y hábitos de cada persona.

¿Qué beneficios tiene el entrenar en ayunas? | Reuters

El ejercicio forma parte de la rutina de muchas personas que buscan mejorar su salud física y mental. Dentro de estas prácticas, ha ganado popularidad entrenar en ayunas, una estrategia que consiste en realizar actividad física sin haber ingerido alimentos previamente, generalmente por la mañana.

Esta tendencia ha sido impulsada por la idea de que puede ayudar a reducir grasa corporal con mayor facilidad. Sin embargo, especialistas señalan que el funcionamiento del organismo es más complejo y que los efectos de esta práctica dependen de distintos factores como la intensidad del ejercicio, la alimentación y el estado general de cada persona.

¿Qué pasa en tu cuerpo cuando haces ejercicio en ayunas?

Cuando una persona entrena sin haber comido, el organismo cuenta con menores niveles de glucosa disponibles en la sangre. Ante esta situación, el cuerpo recurre a sus reservas energéticas para mantener la actividad física.

En una primera etapa, utiliza el glucógeno almacenado en el hígado y los músculos. Conforme este recurso disminuye, el organismo comienza a emplear grasas como fuente de energía. Este proceso se relaciona con un cambio metabólico que permite sostener el esfuerzo durante el ejercicio.

Aunque este mecanismo ha sido asociado con la pérdida de grasa, no implica necesariamente una reducción directa del tejido adiposo. El cuerpo simplemente cambia el tipo de combustible que utiliza, lo que no siempre se traduce en una disminución de peso corporal.

Además, el entrenamiento en ayunas puede influir en el rendimiento físico. En actividades prolongadas o de mayor intensidad, la falta de energía inmediata puede provocar fatiga y reducir la capacidad de esfuerzo.

Entrenas en ayunas: estos son los datos clave que debes saber

Diversos estudios han analizado los efectos del ejercicio en ayunas y han encontrado que sus resultados pueden variar. En algunos casos, se ha observado un aumento en el uso de grasas como fuente de energía durante la actividad física, especialmente en ejercicios de baja a moderada intensidad.

Sin embargo, la pérdida de peso está relacionada principalmente con el balance energético total, es decir, la relación entre las calorías consumidas y las que se gastan a lo largo del día. Por ello, entrenar en ayunas no garantiza por sí solo una reducción de grasa corporal.

Otro aspecto relevante es la recuperación. Después del ejercicio, el cuerpo requiere nutrientes para reponer energía y reparar el tejido muscular. Si la ingesta de alimentos se retrasa, puede iniciar un proceso en el que se utilizan proteínas musculares como fuente de energía.

También es importante considerar que no todas las personas responden de la misma forma a este tipo de entrenamiento. Mientras algunas pueden adaptarse y mantener su rendimiento, otras pueden experimentar mareos, debilidad o disminución en su desempeño físico.

Por esta razón, especialistas recomiendan evaluar cada caso de forma individual antes de incorporar el ejercicio en ayunas como parte de una rutina. Factores como la condición física, los objetivos personales y la alimentación diaria son determinantes para definir si esta práctica es adecuada.

Te puede interesar: